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Рубрика: Культура

Королевские танцы

На "Золотой маске" выступила балетная труппа "Урал Опера Балет"
Текст: Анна Галайда
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8438)
Эти выступления прошли на фестивале в Москве вне конкурса. Прошлой весной спектакли уральской труппы "Приказ короля", "Brahms Party" и "Вальпургиева ночь" были среди главных претендентов на награды, но прямо перед их приездом начался режим самоизоляции. Осенью "Урал Балет" ждали с повышенным нетерпением, но труппу выкосил коронавирус. Даже когда жюри выразило готовность слетать в Екатеринбург, танцевать там оказалось некому. Но благодаря тому, что часть судей видели эти спектакли на премьере, "Золотая маска" сделала исключение и вручила две награды "Приказу короля" (одна из них - за лучшую работу хореографа). А при первой возможности напомнила, что представление номинантов широкому театральному сообществу - один из ее главных принципов.
Балет "Приказ короля" получил две "Золотых маски", одна из которых - за лучшую работу хореографа. Фото: Пресс-служба фестиваля "Золотая маска" Балет "Приказ короля" получил две "Золотых маски", одна из которых - за лучшую работу хореографа. Фото: Пресс-служба фестиваля "Золотая маска"
Балет "Приказ короля" получил две "Золотых маски", одна из которых - за лучшую работу хореографа. Фото: Пресс-служба фестиваля "Золотая маска"

Несмотря на все фальстарты, зал театра Станиславского и Немировича-Данченко, который предоставили уральцам, был полон - насколько позволяют сегодняшние правила.

Фото: Пресс-служба Dance Open
Гала-концерт балетного фестиваля Dance Open покажут в телеверсии

Можно было предположить, что одноактные "Brahms Party" и "Вальпургиева ночь" будут служить для разогрева перед главной приманкой - "Приказом короля". Дополнением шел вечный шлягер - третий акт "Дон Кихота", еще одна премьера екатеринбуржцев, не отобранная в конкурс. Этот балет, увиденный глазами знатока старины Юрия Бурлаки и оформленный художниками Альоной Пикаловой и Татьяной Ногиновой по эскизам Головина и Коровина, представил взгляд на классический балет как на городок в табакерке, изящный и немного кукольный в своем совершенстве, где кордебалетные танцовщицы с одинаково скругленными руками и точно зафиксированными в пятых позициях пятками напоминают идеальные клумбы в английских парках.

Другой классический балет, "Вальпургиева ночь" Баланчина, открыл иной образ труппы - легконогой, дерзкой, вольно чувствующей себя в ритмических смещениях хореографии. Поставленный специально на екатеринбургскую труппу "Brahms Party" два сезона назад стал фактически открытием хореографа Антона Пимонова, сегодня уже возглавившего Пермский балет. Он придумал спектакль как коллективный портрет танцовщиков-мужчин труппы, среди которых не выделишь лидера, но оценишь спаянный ансамбль, где все помогают взлететь по очереди каждому.

"Приказ короля" за два года, прошедшие после премьеры, пережил новую редакцию. В год 200-летия Петипа он придумывался как оммаж старому мастеру, ироничный и легкий, как игра со зрителем: вам хочется высоких трагедий, цветов и луны? Сказок с королями, злыми волшебниками, золотых дворцов, придворных выходов и роскошного гран па? Мы можем обеспечить их вам и сегодня!

Новая редакция усушена почти на четверть. Игривая легкость сменилась бескомпромиссностью: если Петипа жив, то благодаря своей вере в чистый танец и его неисчерпаемость. У Вячеслава Самодурова, которому и досталась прошлогодняя "Маска" за лучшую хореографию, танец действительно выглядит бесконечно богатым. Отжаты все рудименты пантомимы и шествий, сюжета и украшательств. Со зрителем он обращается с имперской непреклонностью: балет не литература, к черту цветы и луну, смысл танца - в самом танце. И его пружина закручена так, будто это бомба, способная взорваться даже от вздоха зрителя. А танцовщики представляют хореографию, будто и не было пандемии, многомесячного простоя: с атакой и иллюзорной легкостью.

Нынешний визит "Урал Балета" засвидетельствовал, что на Урале появился центр, где формируют сегодняшний путь развития балета. За 10 лет, что у руля стоит Самодуров, там сложился большой уникальный репертуар и вырос интересный артистический коллектив, не признающий индивидуальных звезд, но сам являющийся звездой.

Культура Театр Танец Фестиваль "Золотая маска"

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