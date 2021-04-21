Строительство трассы М-12 "Москва-Казань" ускорит развитие сопутствующих отраслей и позволит создать новые высококвалифицированные рабочие места, рассказал "РГ" директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

"Большие проекты такого уровня - это мощнейший ускоритель промышленности стройматериалов, импульс к развитию отечественного дорожного машиностроения, производства металлоконструкций. Также это новые высококвалифицированные рабочие места, потому что безработные с лопатами дороги такого класса не строят", - сказал Блинкин.

Строительство трассы также несет гуманитарный смысл. Сейчас треть старой трассы М-7 проходит через населенные пункты. Если стоит задача развивать городскую среду, то трассу нужно убирать из городов. Сейчас аварийность на трассе М-7 на 100 км в три раза выше, чем в среднем по сети федеральных дорог, отметил эксперт.

К тому же серьезно затрудняется движение из-за ограничений скоростного режима, светофоров и примыканий к дороге. На дорогам высоких технических категорий в России примыкания составляют один раз на пять километров, на трассе М-7 в среднем приходится два примыкания на каждый километр, пояснил Блинкин. "Если мы хотим развивать серьезный транзит как внутри страны, так и международный, нужно строить скоростные трассы", - сказал он.

Согласно Стратегии пространственного развития, новая трасса М-12 пройдет по перспективным центрам экономического роста и позволит в два раза сократить время в пути между Москвой и Казанью. По оценке госкомпании "Автодор", это позволит уже в первый год эксплуатации трассы привлечь до 70 млн тонн внутреннего грузопотока.

К тому же в зоне тяготения создаваемого международного коридора будет сконцентрирован основной портфель продуктов, производимых в ряде отраслей. В частности, в ореоле трассы М-12 окажется около 70% производимой продукции автомобильной промышленности, 50% - аэрокосмической и оборонной промышленности, 40% - металлургии, 30% - машиностроения и приборостроения, 25% - переработки нефти, химии, нефтехимии и газохимии, производства минеральных удобрений России, 20% - производства продуктов питания и сельского хозяйства России.

В результате, ожидаемый общий эффект на внутренний региональный продукт субъектов РФ в зоне прохождения транспортного коридора составит около 2,4 трлн. рублей на период до 2045 года. Прямые прямые поступления в виде налогов и сборов составят около 600 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральном Собранию заявил, что строительство автодороги М-12 нужно завершить, как и планировалось, к 2024 году. При этом, необходимо продлить федеральную автомагистраль Москва - Казань до Екатеринбурга.