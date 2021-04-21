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21.04.2021 18:58
Рубрика: Происшествия

Экс-главный нефролог Петербурга отказался от признания в убийстве жены

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Обвиняемый в убийстве супруги известный петербургский врач Александр Земченков, ранее являвшийся главным нефрологом комздрава Северной столицы, отказался от признательных показаний в убийстве и расчленении своей жены. Об этом сообщил адвокат семьи Александр Почуев.

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Напомним, Земченков дал признательные показания в начале апреля. Его жена, известный гинеколог Ирина Земченкова пропала в 2010 году. Началось расследование, но оно не дало результатов. В конце прошлого года, после обращения отца пропавшей женщины в СК России, расследование было возобновлено.

По словам самого обвиняемого, его супруга утром 23 февраля ушла на работу. Однако в роддоме №6, где работала женщина, ее в день исчезновения так и не видели, более того, у нее тогда был выходной. Не нашлось также ни одного свидетеля, который видел бы Земченкову на улице. Не попадала она и в объективы многочисленных камер видеонаблюдения на улицах города.

По версии регионального СК, женщина вообще никуда не выходила: в ночь на 23 февраля петербурженка была убита в своей квартире, а затем ее тело было расчленено мужем.

Сейчас мужчина находится под стражей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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