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21.04.2021 13:03
Рубрика: Российский автопром

УАЗ "Патриот" с "автоматом" оснастили турбиной: известна сумма доплаты

Текст: Валерий Карташов

На выставке "Мотовесна-2021" представили "автоматический" УАЗ "Патриот" с турбированным двигателем. Автомобиль, доработанный в одном из московских ателье, из-за турбины прибавил в стоимости 200 000 рублей.

Фото: "Автоцентр"
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Как отмечает портал "Уазбука", данный экземпляр является первым "Патриотом" с заводским 6-ступенчатым "автоматом" Punch Powerglide, который оборудован турбомотором.

Внедорожник 2020 года выпуска подготовили к заезду на скорость по льду озера Байкал. 2,7-литровый бензиновый двигатель ЗМЗ-Про (150 л. с. и 235 Нм) оснастили турбиной (0,35 бар), жидкостным интеркулером от BMW, улучшенной системой рециркуляции отработанных газов, иными форсунками и другой топливной рампой, адаптированной программой работы силовых агрегатов. Мотор стал выдавать 159,3 л. с. и 296,8 Нм крутящего момента (при 3050 об/мин).

Помимо этого, модель получила увеличенный дорожный просвет, большие "грязевые" колёса, лебёдку спереди, линзованную головную оптику, а также спальник-трансформер, трёхслойную шумоизоляцию кузова, автономный отопитель и радиостанцию.

Отметим, что в рамках "замороженного" проекта "Патриот-2020" уазовцы планировали установить на машину 2,3-литровый турбомотор ЗМЗ (150 и 170 л. с.) и турбодизель от Ford Transit объёмом 2,2 литра. При этом завод не собирается отказываться от нового "Патриота".

Но УАЗ сначала должен выпустить метановую версию "Патриота". Цены пока неизвестны. Обычная же модель сегодня стоит от 984 000 рублей.

#УАЗ