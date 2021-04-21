Виктор Бондарев: Слово у российского руководства не расходится с делом

Он напомнил, что, подводя итоги года, президент подчеркнул: наши Вооруженные силы надежно обеспечивали безопасность России. И это при том, что Министерство обороны в течение 2020 года принимало самое активное участие в борьбе с пандемией. "Мы помним, сколько сил и средств было брошено на развертывание военных госпиталей, на оказание помощи нашим соотечественникам и отправку гуманитарных конвоев за рубеж - в страны, где инфекция особенно бушевала. Часть оборонных предприятий была в срочном порядке переориентирована на выпуск медицинской продукции (имею в виду сверх того, что уже осуществлялось в рамках программы по диверсификации ОПК)", - подчеркнул сенатор.

По его словам, серийное производство и постановка на боевое дежурство всех новейших образцов вооружений, военной и специальной техники, которые запланированы Государственной программой вооружений до 2027 года, бесперебойно осуществляются. "Президент назвал очень впечатляющие цифры: в 2024 году доля современного оружия, военной и специальной техники в войсках составит почти 76 процентов. Тут следует оценить как сами цифры, так и динамику, темпы роста. А также - последовательность действий руководства страны и их соответствие сказанным словам, - считает Бондарев. - В марте прошлого года, как раз накануне начала "острой фазы" пандемии, у нас на пленарном заседании выступал министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу. И он тогда сообщил, что оснащенность войск современным вооружением, военной и специальной техникой доведена до 68,2 процента и к концу года достигнет целевого показателя в этой области - 70 процентов. Ну, и наш "неопровержимый аргумент", стратегические ядерные силы, оснащаются современными образцами высокими темпами. Уже в этом году их доля в общей структуре стратегических ядерных сил превысит 88 процентов".

Слово у российского руководства не расходится с делом. Сенатор напомнил о скептицизме, с которым отдельные представители Запада отреагировали на Послание Владимира Путина Федеральному Собранию 2018 года. Презентацию уникальных боевых комплексов некоторые "остряки" тогда назвали мультиками. "Сегодня со всей уверенностью можно сказать, что мультики "ожили", - отметил сенатор. - На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности "Авангард", лазерные боевые комплексы "Пересвет". А первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", поступит на боевое дежурство в конце 2022 года. Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", кораблей, оснащенных высокоточным гиперзвуковым оружием. Подчеркну: в режиме ЧС, в котором жил в прошлом году буквально весь мир, все это реализовать особенно сложно, а значит, ценно. И мы - смогли!"

Сенатор сказал, что подготовка личного состава тоже ведется качественно и бесперебойно. И так и будет вестись в дальнейшем. Столь сложную технику, которой сейчас оснащаются все виды и рода войск, нужно уметь эксплуатировать. С этим Министерство обороны благополучно справляется, однако нет предела совершенству. Поэтому президент подчеркнул, что военному образованию предстоит уделять особое внимание, организуя подготовку будущих военнослужащих и технических специалистов как на основе военно-учебных заведений, так и на базе военных учебных центров при гражданских вузах.

"Мы уделяем обороне России пристальное внимание, и это понятно, - считает председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. - Мир не отличается ни стабильностью, ни спокойствием. Цветные революции и госперевороты или попытки их осуществления в ряде стран, международный терроризм, гибридная (экономическая, информационная) война против России и некоторых других государств, расширение НАТО на восток - все это реалии сегодняшнего дня".

Бондарев напомнил, что, к сожалению, пандемия не сплотила мировое сообщество на какой-то долгосрочный период. Ситуативно объединившись на короткий момент первой коронавирусной волны, оно вновь раскололось. И каждая страна, даже состоящая в, казалось бы, прочно "цементированных" всякими внутренними договорами альянсах, преследует свои, эгоистические цели, порой пренебрегая национальными интересами соседей и "союзников".

Недружественные акции в отношении России не прекращаются. Однако все попытки некоторых членов НАТО погрозить России, "поиграть мускулами" в нашей акватории или близ воздушных границ, бойкотировать нас экономически или сплотить против нас коалицию для ведения гибридной войны смотрятся смешно и карикатурно. "На откровенные провокации в дешевом исполнении мы не реагируем, а существенной угрозы попросту не допустим, - заявил сенатор. - У нас, повторю, есть все ресурсы для адекватной реакции на переход нашими потенциальными противниками "красной черты". Владимир Владимирович Путин подчеркнул сегодня в очередной раз, что смысл и содержание политики России на международной арене - обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны".

Бондарев напомнил, что у нас даже в Военной доктрине не предусмотрен превентивный удар, только ответно-встречный. И снова процитировал главу государства: мы хотим иметь добрые отношения со всеми странами. Ко всем подходим с добрыми намерениями. "Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким", - сказал сегодня Владимир Путин.

Сенатор уверен, что возврата к политике 90-х - когда мы "проглатывали" все неуважение, которое проявлял к нам Запад, поступались национальными интересами и сносили хамство и насмешки ради западных товаров и американской лояльности - не будет. Это очевидно. И на государственном, и на гражданском уровне никакое "преклонение перед иностранцами" не повторится. "Вот как раз второму аспекту послужит то, о чем говорил Владимир Владимирович в части образования, просвещения, корректного и достоверного преподавания истории с использованием современных технологических возможностей, - заявил Бондарев. - Если молодежь будет знать отечественную историю, наши достижения в области культуры, искусства, науки и техники, если российские граждане будут гордиться всем тем, что построено многими поколениями наших предков, что успешно поддерживается и развивается сегодня, тогда никакая западная пропаганда нам не страшна. И никакой потенциальный враг не опасен".

Послание Президента и тот перечень поручений, который будет вскоре подготовлен по его итогам, сенатор назвал важнейшими, первостепенной значимости документами, которыми парламентарии будут руководствоваться в процессе совершенствования отечественного законодательства. "Мы в Комитете обязательно обсудим пути реализации основных положений Послания, относящихся к предметам нашего ведения", - пообещал Бондарев.