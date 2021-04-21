Заводы Renault в России не страдают из-за глобальной проблемы отрасли

Некоторое время назад стало известно, что компания Renault планирует внести корректировки в производственный план нескольких европейских заводов: они не могут ничего выпускать из-за глобальной проблемы нехватки микрочипов. "РГ" выяснила, как обстоят дела на российских предприятиях, занятых выпуском моделей Renault.

"На сегодняшний наш завод в России работает в соответствии с планом. Несомненно, ситуация с поставками компонентов непростая. Мы отслеживаем её вместе с центральным офисом и предпринимаем максимум усилий для того, чтобы избежать любого её воздействия на завод", - прокомментировала положение дел пресс-служба Renault Россия на заводе в Москве.

В столице выпускаются кроссоверы Renault Arkana, Kaptur и Duster, который недавно сменил поколение.

На днях стало известно, что на АвтоВАЗе будет приостановлена сборка Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway. Однако это связано не с дефицитом электронных компонентов, а с модернизацией конвейера под выпуск новых моделей французской марки и Lada.