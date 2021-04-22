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Рубрика: В мире

МИД РФ: Россия сделает все для минимизации ущерба для россиян в Чехии

Текст: Константин Волков
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва сделает все возможное, чтобы минимизировать для находящихся в Чехии россиян последствия высылки российских дипломатов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В любом случае нужно сделать так, чтобы ущерб для наших граждан был минимальным, и это будет сделано", - сказал Вершинин журналистам в Женеве.

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Он также отметил, что "решения, которые принимались в Праге - это плохие решения, основанные на неверной информации и, видимо, принятые под внешним давлением". "Думаю, что они не отвечают интересам как российской, так и чешской стороны", - сказал он.

По словам дипломата, Москва "не может воспринять какие-либо дискриминационные, необоснованные действия в отношении российской стороны, и дает на них соответствующий ответ".

Ранее Прага выслала 18 российских дипломатов, обвинив российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов.

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