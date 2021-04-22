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22.04.2021 12:23
Рубрика: В мире

На пропавшей индонезийской подлодке осталось кислорода на 72 часа

Текст: Константин Волков
Представитель ВМС Индонезии заявил 22 апреля, что на пропавшей индонезийской подводной лодке KRI Nanggala-402 кислорода хватит еще на 72 часа, сообщает издание The Jakarta Post. На борту субмарины 53 человека.

Подлодка пропала утром 21 апреля в ходе учений в глубоководном районе моря Бали, примерно в 100 километрах к северу от острова Бали. В районе поисков обнаружено несколько нефтяных пятен.

Фото: EPA-EFE/INDONESIAN NAVY
Поиски пропавшей подводной лодки в Индонезии не принесли результата

В настоящее время ведутся активные поиски, в которых задействовано шесть кораблей, вертолет и около 400 человек. Предполагается, что субмарина может находиться на глубине около 700 метров. Ранее 22 апреля в районе поисков гидролокатор на короткое время зафиксировал некий объект, который двигался под водой со скоростью в 2,5 узла. Но затем объект пропал.

Индонезия уже запросила помощь Австралии и Сингапура. Сингапур и Малайзия уже направили свои суда в район бедствия, туда же направила спасательный глубоководный аппарат DSRV Индия. Также содействие в поисках предложили Россия, США, ФРГ, Франция, Индия, Турция.

Глава штаба ВМФ России в 1998-2005 годах адмирал Виктор Кравченко заявил РИА Новости, что у России есть переносные станции бокового обзора с очень хорошей разрешающей способностью, которые можно было бы доставить самолетом в район поисков и задействовать в операции.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия РГ-Видео

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