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22.04.2021 12:31
Рубрика: Легковые авто

Новая Skoda Fabia: первые официальные изображения

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Skoda опубликовала дизайнерские зарисовки (скетчи) четвёртого поколения хэтчбека Fabia, о котором до этого рассказала все подробности. Презентация модели запланирована на следующий месяц.

Фото: Пресс-служба Skoda
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Камуфляжная плёнка, под который скрывался прототип новой Fabia, не позволяла оценить формы оптики и грани кузова. Оказалось, последних, как и полагается чешскому бренду, в обилии: грани являются прямой отсылкой к знаменитому чешскому хрусталю и придают облику автомобиля агрессивности. Тема граней обыгрывается и в оптике: теперь фары и фонари светодиодные во всех комплектациях.

Подробные технические характеристики новой Skoda Fabia были опубликованы в феврале 2021 года. Так, было подтверждено, что модель перебралась на платформу MQB-A0, что позволило качественно улучшить автомобиль в плане дизайна, свободного пространства в салоне и опционального оснащения Линейка двигателей включает в себя только бензиновые агрегаты мощностью от 65 до 150 л.с.

Семейство Fabia, кроме хэтчбека также включает в себя универсал, но он дебютирует позже - ориентировочно в конце 2022 - начале 2023 года.

Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.
#Kia