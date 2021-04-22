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22.04.2021 14:04
Рубрика: Легковые авто

Новая Toyota Venza запатентована в России

Текст: Константин Руссов
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

В мае 2020 года была представлена новая Toyota Venza, которая создана на платформе Camry и RAV4. В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патенты на автомобиль.

Фото: www.vk.com/rusautomobile
В России сфотографировали уникальную Toyota Camry

Напомним, что Toyota Venza является адаптированным для североамериканского рынка вариантом кроссовера Harrier, продающегося в Японии. В США модель предложена исключительно с 222-сильной гибридной силовой установкой без возможности подзарядки от сети и с системой полного привода.

Публикация патентов не означает, что Venza доберётся до России, но всё-таки предпосылки к этому имеются. Третья генерация Harrier не имела близнецов на международном рынке, а вот Venza - перелицованный Harrier четвёртого поколения - после США должен был появиться в Китае. Об этом заявили на презентации Venza, но пока эта перспектива не осуществлена. Расширению географии продаж может способствовать ажиотажный спрос на модель.

Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
#Toyota