Новая Toyota Venza запатентована в России

В мае 2020 года была представлена новая Toyota Venza, которая создана на платформе Camry и RAV4. В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патенты на автомобиль.

Напомним, что Toyota Venza является адаптированным для североамериканского рынка вариантом кроссовера Harrier, продающегося в Японии. В США модель предложена исключительно с 222-сильной гибридной силовой установкой без возможности подзарядки от сети и с системой полного привода.

Публикация патентов не означает, что Venza доберётся до России, но всё-таки предпосылки к этому имеются. Третья генерация Harrier не имела близнецов на международном рынке, а вот Venza - перелицованный Harrier четвёртого поколения - после США должен был появиться в Китае. Об этом заявили на презентации Venza, но пока эта перспектива не осуществлена. Расширению географии продаж может способствовать ажиотажный спрос на модель.

Фото: Роспатент