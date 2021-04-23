Рублев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира в Барселоне

Российский теннисист Андрей Рублев уступил в двух сетах итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале турнира в Барселоне - 2:6, 6:7 (6:8).

На тай-брейке во второй партии у Рублева была отличная возможность сравнять счет по сетам: у него был сет-болл, но в итоге Синнер оказался сильнее. За выход в полуфинал Янник поспорит с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) - Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Напомним, что на прошлой неделе Рублев дошел до финала турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, обыграв на своем пути "грунтового короля", испанца Рафаэля Надаля. В решающей встрече Андрей уступил в двух сетах Циципасу.