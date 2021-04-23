УАЗ вновь пообещал улучшить качество своих внедорожников

Ульяновский автозавод посетил временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских, о чём рассказала корпоративная газета завода. Представители УАЗа заявили о готовности улучшать продукцию.

"Предприятие работает над модернизацией и обновлением оборудования, совершенствованием процессов и внедрением технологий с целью улучшения потребительских свойств продукции, повышения качества и эффективности сборки автомобилей бренда, - цитирует издание стратегию развития ООО "УАЗ" на 2021-2023 г. - Мероприятия в рамках проекта направлены на обеспечение выполнения производственной программы, снижение себестоимости изготовления продукции, повышение эффективности производственных процессов и качества".

Адиль Ширинов, возглавляющий ООО "УАЗ", заявил, что принято решение о повышении зарплаты на 3% в апреле и октябре 2021 года.

Также отмечается, что в 2021 году объёмы производства УАЗ могут вырасти на 17% благодаря увеличению поставок не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Напомним, что в этом году могут начаться поставки "Патриота" в США, где внедорожник получит версии с V8.

Безусловно, все эти положения стратегии развития компании радуют. Однако, что касается качества, то тут УАЗу нет равных, увы, не в хорошем смысле: недавно был опубликован ролик, в котором показано, что пол "Буханки" сделан из фанеры и брусков. "РГ" дважды отправляла запросы в пресс-службу УАЗа с просьбой прокомментировать видео, но ответа так и не получила.