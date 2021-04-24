Marvel выпустит четвертую часть "Капитана Америки" с новым героем

Студия Marvel готовит четвертую часть "Капитана Америки". Сценаристами назначены Малкольм Спэллман и Далан Муссон, работавшие над недавно закончившимся сериалом "Сокол и Зимний солдат". Об этом пишет THR.

По информации издания, с большой долей вероятности в новой картине продолжится история Сэма Уилсона в роли нового обладателя звездно-полосатого щита.

При этом не исключается появление в ленте Криса Эванса, слухи о чем курсируют с выхода в прокат фильма "Мстители: Финал".

Первый "сольник" про Стива Роджерса в России вышел в 2011 году с названием "Первый Мститель", сиквел и триквел - с подзаголовками "Другая война" и "Противостояние".