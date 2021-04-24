Туроператоры ждут роста спроса на майские туры минимум на 15%

С начала рабочей недели он вырастет минимум на 15-20% после того, как россияне выяснят у работодателей все подробности длинных выходных, прогнозируют участники рынка. Впрочем, Египет не заменит Турцию, а Юг России не сможет в мае вместить всех желающих, отмечают эксперты. К тому же цены на отели на черноморских курортах и на авиабилеты уже выросли в среднем на 30%.

Скорое возобновление авиасообщения с египетскими курортами - Шарм-эль-Шейхом и Хургадой накануне проанонсировал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"В рамках выполнения поручения о расширении авиасообщения в соответствии с достигнутой между президентом России Владимиром Путиным и президентом Египта А.Фаттах Ас-Сиси договоренностью рабочая группа пришла к выводу о возможности открытия авиарейсов в египетские курортные города - Хургаду и Шарм-эль-Шейх", - заявили в оперштабе.

Как было указано, специалисты проанализировали обстановку в Египте с точки зрения безопасности и санитарно-эпидемиологический ситуации.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом в результате теракта. Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018 года, но туры через Каир большой популярностью не пользовались. Если в 2014 году в Египте отдохнуло 3,1 млн россиян, и они принесли египетской туротрасли доход в 2,5 млрд долларов, то в 2019 году на Красное море выехало всего около 120 тысяч россиян.

Впрочем, поехать прямыми рейсами на курорты Египта на длинные майские праздники 2021 года россиянам также не удастся. Конкретное решение, в том числе по количеству рейсов будет принято только во второй половине мая, уточнили в оперштабе.

Туриндустрия Египта, конечно, заинтересована в том, чтобы как можно быстрее восстановить доходы от российских туристов, особенно на фоне приостановленного с 15 апреля прямого авиасообщения с курортами Турции. Но спрос на Египет будет зависеть от количества чартерных рейсов в неделю и стоимости перелета, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Пока эти параметры неизвестны, туроператоры не могут предложить туры.

В случае, если не будет ограничений по числу прибывающих туристов, спрос на Египет будет высокий. Но если, например, в неделю будет летать всего по два рейса, стоимость перелета окажется очень высокой, что заметно снизит спрос, отметил Горин. Он напомнил, что в Турцию еженедельно летало по разным направлениям более 150 рейсов.

Туроператоры подтвердили "РГ", что готовы запустить продажу туров в Египет на чартерах в течение недели после официального объявления о решении возобновить авиасообщение с курортами Египта.

Таким образом, вероятнее туры в Египет с прямым перелетом на берег Красного моря станут доступны к началу июня. Ограничения на авиасообщение с Турцией действуют до 1 июня. То есть может оказаться так, что одновременно с Египтом откроется и Турция. Впрочем, источники в туротрасли такой вариант считают маловероятным. По их отзывам, скорее всего ограничения на перелеты в Турцию сохранятся на все лето.

При этом полностью заместить Турцию Египет все равно не сможет. Более 60% россиян, купивших туры в Турцию на период с 15 апреля по 1 июня 2021 года, уже перенесли поездки на более поздний срок, отмечает Горин.

На Египет могут переориентироваться менее 20% тех туристов, которые рассчитывали поехать в Турцию, добавляет вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. "Не следует преувеличивать значение Египта, так как майские праздники к моменту запуска рейсов уже закончатся, а далее в Египте будет довольно жарко", - замечает эксперт.

Куда поехать на майские праздники

Тем временем туроператоры уже начали предлагать россиянам варианты путешествий на выдавшиеся длинные майские выходные.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе туроператора Tez Tour, на майские выходные и так всегда наблюдался ажиотажный спрос, теперь же количество запросов на туры еще больше возросло, многие готовы бронировать туры "в последнюю минуту".

При этом ассортимент доступных россиянам зарубежных направлений очень ограничен, а имеющиеся предложения стоят довольно дорого.

"Среди открытых зарубежных направлений, куда еще можно улететь на праздники, - Египет, Мальдивы, Сейшелы и ОАЭ", - говорят в Tez Tour. Стоимость недельных туров с проживанием в отеле категории "четыре звезды" в формате "все включено" в Египте начинается от 71 тысячи рублей на человека.

Отдохнуть девять ночей в отеле "четыре звезды" с завтраками на Мальдивах можно от 146 тысяч рублей на человека. Недельные туры в ОАЭ с проживанием в отеле категории "четыре звезды" без питания стартуют от 75 тысяч рублей на человека. Цены на путешествия на Сейшелы начинаются от 86 тысяч рублей на человека за тур с проживанием в отеле специальной категории без питания.

Спрос на поездки по России на майские праздники в это году уже вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. С начала рабочей недели ожидается рост числа запросов на туры еще как минимум на 15-20% - после того, как россияне обсудят с работодателями выходные дни, отметили в пресс-службе национального туроператора "Алеан".

Прежде всего, обращаться с запросами стали те туристы, которые едут в туры на первые майские праздники с 1 про 6 мая и теперь решили продлить свой отдых. Таких туристов около 5%. Интерес проявляют и те туристы, которые ранее вообще не планировали куда-то ехать на майские праздники. Стимулирует спрос также действующая программа кешбэка.

При этом ассортимент доступных популярных направлений отдыха внутри страны также не слишком разнообразен. Российский Юг - Краснодарский край, Крым уже переполнены. К тому же цены на авиабилеты выросли минимум на 30%, что очень существенно.

Потому туристы, скорее всего, переориентируются на Подмосковье и близлежащие области, которые имеют хорошую транспортную доступность, отмечают в туркомпании.

В этом случае не нужно тратиться на билеты, есть много санаториев и домов отдыха, загородных отелей с трехразовым питанием или с системой "все включено", расположенных на реках, озерах.

Подобные предложения есть и в других регионах, они будут востребованы. Кроме того, туристы будут комбинировать. Те, кто поехали в туры на первые майские праздники, вполне могут отправиться на экскурсии на вторые майские праздники.