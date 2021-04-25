Юристы: Назойливую видеосъемку на улице могут признать мелким хулиганством

Свердловский областной суд взыскал компенсацию морального вреда с человека, выложившего в интернет серию видеороликов, чтобы опозорить главную героиню съемки. Видео было снято на улице, а гражданка совершила правонарушение. Тем не менее, ее разоблачитель теперь должен заплатить женщине 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а сами видеоролики необходимо удалить. Как пояснил почетный адвокат России, заведующий Бюро адвокатов "Де-юре" Никита Филиппов, в некоторых случаях назойливая видеосъемка на улице может быть признана мелким хулиганством. И в любом случае - недопустимо выкладывать в интернет видеоролики без согласия граждан, если камера была сфокусирована на них.

Когда вы вправе осуществлять фото- и видеосъемку на улице, когда не вправе? Когда вы вправе снимать других людей в общественных местах, когда не вправе?

Никита Филиппов: По общему правилу, фото- и видеосъемка в общественных местах не запрещена, что тем не менее не означает вседозволенности. Так, возможны ситуации, когда сама форма осуществления съемки или сопутствующие действия (например, при съемке "пранков") могут нарушать общественный порядок, заключаться в оскорбительном приставании к гражданам и так далее, что представляет собой "мелкое хулиганство".

Фото- и видеосъемка в публичном месте не должна нарушать права других граждан, а также иметь чье-либо изображение в качестве основного объекта использования. Исключением является наличие публичного интереса, о чем мы говорили ранее.

Также следует помнить, что в некоторых местах съемка запрещена в силу требований законов и иных нормативно-правовых актов, например:

- на режимных, секретных и стратегических объектах (согласно Закону о государственной тайне и Инструкции по обеспечению режима секретности в РФ);

- в московском метрополитене и в контролируемой зоне аэропорта без разрешения администрации;

- фото- и видеосъемка в зале судебного заседания, на закрытых заседаниях Государственной Думы ФС РФ, на постах пограничной и таможенной службы допускается только с разрешения соответствующего должностного лица и т.д.

Когда человека снимают на видео на улице против его воли, что он может сделать? Только потребовать? Вызвать полицию? Применить силу и забрать телефон?

Никита Филлипов. По общему правилу, гражданским законодательством предполагается, что граждане, находящиеся в общественных местах, осознают возможность их фото - или видеосъемки, и, поскольку они продолжают там находиться, подразумевается и их согласие на съемку. Вместе с тем, такая съемка не должна нарушать их права на неприкосновенность частной жизни.

Здесь есть тонкая грань, которая заключается в следующем. Если человек не является основным объектом съемки, то его права не нарушаются, но если его снимают целенаправленно, то здесь уже можно говорить о вторжении в частную жизнь. Причем это также касается и детей.

Например, в 2018 году Мосгорсудом было отказано гражданину в удовлетворении иска к телеканалу НТВ, который продемонстрировал в эфире его несовершеннолетнюю дочь без согласия отца. Суд указал, что съемка велась на новогоднем утреннике и дочь не являлась основным объектом съемки, а следовательно, получать согласия не требовалось.

В то же время, когда на сайте новостного ресурса был опубликован видеосюжет об обыске в квартире гражданина, суд признал такое размещение законным, поскольку в этом случае имел место публичный интерес и связан он с целями защиты правопорядка и безопасности.

Закон не предоставляет лицу, которое подвергается нежелательной фото - и видеосъемке действенных мер защиты, однако, действия слишком назойливого оператора могут, при наличии соответствующих условий, быть расценены как мелкое хулиганство. В таком случае допускается ответная съемка лица в целях последующего обращения в правоохранительные органы. Не факт, что это поможет в последующем удалить произведенные записи, но есть шанс привлечь нарушителя к административной ответственности.

Может ли человек добиться удаления такой съемки - сам или с помощью полиции?

Никита Филиппов: Такой возможности законом не предусмотрено, поскольку определение факта незаконности произведенной съемки находится исключительно в компетенции суда и не может определяться другими административными органами на основе своего убеждения.

Вместе с тем, законодательство предоставляет гражданам право на самозащиту, которое, в соответствии с позицией Верховного Суда РФ, может выражаться в том числе в воздействии на имущество правонарушителя в том случае, если такая самозащита обладает признаками необходимой обороны или совершена в состоянии крайней необходимости.

Самозащита может быть осуществлена посредством принудительного отключения оборудования фото- и видеосъемки или даже его повреждения, но только в том случае, если вред не мог быть устранен иными средствами.

Но на практике повреждение чужого имущества с большой долей вероятности может повлечь негативные последствия, поскольку достаточно сложно доказать, что такая самозащита причиняет меньший вред, чем тот вред, который причиняет незаконная съемка.

Хотя и такое тоже случается. Например, если съемка в соответствии со ст. 137 УК РФ подпадает под категорию незаконного собирания сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия, то суд может признать за гражданином право на самозащиту.

С другой стороны удаление съемки с изображением гражданина с публичных интернет-ресурсов, таких, например, как социальные сети, возможно путем прямого обращения к администрации этих ресурсов, в политику которых почти всегда включены принципы уважения прав граждан на их частную жизнь. И в нашей практике подобные обращения часто удовлетворяются, при этом рассматриваются такие обращения достаточно оперативно.

Что делать, если видео, где вы изображены в неприглядной ситуации, даже при совершении правонарушения, оказалось в Сети? Кому жаловаться? Можно ли как-то заблокировать это видео?

Никита Филиппов: Как я уже говорил, для опубликования изображения гражданина, полученного в общественном месте, не требуется его согласие, за исключением случая, когда такое изображение является основным объектом использования. То есть, если ваше изображение является основным объектом использования или ваши права нарушаются иным образом (например, вас случайно сфотографировали обнаженным), вы вправе требовать удаления этого изображения, а также запрета дальнейшего его распространения. Для этого, помимо указанной выше возможности обратиться к администрации сайта (либо если такое обращение не привело к положительному результату) требуется обратиться в суд с иском о защите права на неприкосновенность частной жизни, права на охрану изображения и обязании удалить сведения, нарушающие ваши права. Одновременно можно заявить и о компенсации морального вреда.

Кроме того, если фото или видео содержат сведения о частной жизни (проблема папарацци), то можно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела. Не так давно был случай, когда гражданин, отправивший через свою страницу в соцсети коллегам девушки ее интимные видеозаписи и изображения, был признан виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни потерпевшей и приговорен к 200 часам обязательных работ.

Как найти авторов такого видео, чтобы подать на них в суд? И на кого подавать: на того, кто снимал, или на администраторов канала, опубликовавшего видео?

Никита Филиппов: Это может быть проблемой, когда нет никаких сведений об операторе. Но и в этом случае есть выход. Так, можно сначала направить адвокатский или простой письменный запрос владельцу и администратору доменного имени сайта (канала или видеохостинга), на котором опубликована нежелательная информация, и, в случае неполучения ответа или его недостаточности для идентификации, привлечь их в качестве ответчиков. Затем, в рамках подготовки к судебному разбирательству можно заявить ходатайство о направлении судебного запроса в их адрес относительно конкретных лиц, опубликовавших спорный контент, с требованием предоставить контактные данные, IP-адрес или иную идентифицирующую информацию.

При получении соответствующего ответа в рамках уже рассматриваемого судебного дела истец может потребовать замены ответчика в лице администратора сайта на конкретное лицо, нарушившее его права.

Если вы сняли видео, на котором некто совершает правонарушение, что можно сделать, чтобы добиться привлечения этого человека к ответственности?

Никита Филиппов: По смыслу ст. 152.1 ГК РФ и разъяснений Верховного Суда РФ не требуется согласия на обнародование и использование изображения гражданина, если оно необходимо в целях защиты правопорядка, то есть в том числе, и в целях привлечения правонарушителей к ответственности.

Так, например, Верховным Судом Республики Башкортостан в прошлом году было отказано в защите права на изображение гражданину, предъявившему иск к ГИБДД и городскому телеканалу в связи с публикацией видеосюжета о нарушении им правил дорожного движения. Суд при этом указал, что спорный видеосюжет был снят в целях защиты и профилактики правонарушений, а следовательно, законен. При этом также следует учитывать, что сюжет снимался телеканалом, то есть официально зарегистрированным средством массовой информации.

Бывают и случаи, когда подобная публикация признается судом не имеющей отношения к защите интересов общества и государства. Как, например, в комментируемом деле, где Свердловский областной суд встал на сторону нарушительницы, отметив, что последняя уже понесла наказание. Следовательно, заявленная цель привлечения правонарушителя к ответственности была достигнута и без обнародования видео.

И все же, подобная съемка нарушений, их последующее опубликование часто необходимы как раз для привлечения нарушителя к ответственности, поскольку часто только публичное обсуждение нарушителя позволяет привлечь его к ответственности.

Если рисковать не хочется, то для привлечения правонарушителя к ответственности следует передать соответствующее видео в правоохранительные органы. При этом рекомендуется сопроводить материалы мотивированным заявлением с указанием того, в чем конкретно заключается нарушение правопорядка по вашему мнению. Это поможет посодействовать более быстрому и результативному рассмотрению вашего заявления. Важным является и то, что такое заявление подлежит рассмотрению в установленном порядке и заявителю в обязательном порядке должны дать ответ.

Вправе ли вы выложить его, чтобы установить личность правонарушителя и разыскать его?

Никита Филиппов: Розыск как таковой применяется лишь в рамках оперативно-розыскной деятельности или исполнительного розыска. Официально обычные граждане розыском не занимаются.

Вместе с тем, Верховный Суд в 2015 году разъяснил, что согласие гражданина не требуется, если опубликование осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах, в том числе в целях защиты правопорядка и государственной безопасности (например, в связи с розыском граждан, в том числе пропавших без вести либо являющихся участниками или очевидцами правонарушения).

Вправе ли вы выкладывать такое видео в групповые чаты, чтобы найти нарушителя: допустим, групповой чат дома, чтобы узнать, кто из соседей выбрасывает мусор в неположенным месте?

Никита Филиппов: Многое зависит от конкретных обстоятельств. Например, количество участников группового чата, факт совершения нарушения, возможность идентификации лица, съемка которого осуществляется, текст, которым сопровождается видео или фото, и тому подобное. Например, в прошлом году суд в Алтайском крае рассмотрел подобное дело. Ответчик выложил в групповой чат дома, в котором состояло 163 жителя, фото своей соседки, сопроводив его надписью "А Вас, Уважаемая, предупреждаю: если Ваша собака продолжит свободно бегать на длинном поводке (без намордника) или вовсе без поводка, как было накануне, напишу участковому заявление". Соседка обратилась в суд и указала, что сообщение с ее фотографией не дали полного представления о произошедшей ситуации, каждый в чате истолковал информацию как хотел, что ее оскорбило и унизило, так как на фотографии она выглядела непристойно - был приоткрыт рот, в тот момент она разговаривала с сыном. Ответчику доказать суду факт публичного интереса не удалось. В результате суд обязал его удалить изображение своей соседки, а также компенсировать понесенный моральный вред и судебные расходы.

Материал о решении Свердловского областного суда читайте на ближайшее полосе "Право" в номере "Российской газеты"