Автомобилям Renault запретят разгоняться быстрее 180 км/ч

C 2022 года максимальная скорость всех новых моделей Renault и Dacia будет ограничена на уровне 180 км/ч. Об этом заявил генеральный директор французского автогиганта Лука де Мео, выступая на общем собрании акционеров. Новые правила не коснутся только спорткаров Alpine.

В то же время уточняется, что для разных моделей инженеры подберут собственные ограничения, которые могут быть еще ниже. Например, новый Megane не сможет разгоняться свыше 160 км/ч.

По словам де Мео, высокая скорость "является причиной более чем трети ДТП со смертельным исходом".

Автомобили будут снабжены электронными устройствами Safety coach ("Инструктор по безопасности"), которые будут автоматически ограничивать скорость движения в соответствии с дорожными указателями и данными геолокации.

Специалисты концерна также намерены наделить машины способностью в случае ДТП передавать спасателям условный код с техническими данными.

В прошлом году Volvo также начала ограничивать максимальную скорость своих автомобилей. В шведской компании уверены, что нет причин ездить быстрее 180 км/ч.

Напомним, Volvo претворяет в жизнь стратегию Vision 2020, согласно которой возможность гибели или получения серьезных травм в автомобилях марки должна быть сведена к минимуму.

Также компания планируют разработать "умную" систему ограничения максимальной скорости, которая будет работать на основе данных о так называемых "геозонах". Например, система сможет автоматически задействовать скоростной лимит на улицах, где расположены школы, больницы и другие социальные учреждения.