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Рубрика: В мире

В Праге проанонсировали "необычную" речь Земана

Текст: Максим Макарычев

Президент Чехии Милош Земан в воскресенье, 25 апреля, выступит с 12-минутной речью по так называемому делу Врбетице. Об этом сообщил телеканал Prima TV, транслирующий выступление. Официальный представитель президента Чехии Иржи Овчачек сообщил в Twitter, что "это будет необычная речь", уточняет издание Denik.cz.

Фото: Hynek Moravec/ wikimedia.org
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Ранее Овчачек заявлял, что президент прокомментирует дело, которое привело к дипломатическому расколу и вынужденному отъезду российских дипломатов из Чехии и чешских из России. Президент долгое время хранил молчание о дипломатическом разладе с Россией, который начался неделю назад. Выступление Земана на Prima TV ожидается в воскресенье в 11:00 (12 часов мск), сообщает CNN Prima News.

Еще в марте стало известно, что президент Земан 25 апреля выступит в популярном воскресном шоу Partie Terezie Tománková ("Вечеринка с Терезией Томанковой"). Он появится в нем через десять минут после начала передачи. Теперь выяснилось, что он фактически обратится к нации. "Ведущая Терезия Томанкова попросит президента Милоша Земана предоставить дополнительную информацию о деле Врбетице и текущей политической ситуации", - заявил Матей Штыс от имени Prima TV.

По словам премьер-министра Андрея Бабиша, Земан однозначно поддержал предыдущие шаги правительства по делу Врбетице. "Может быть, было бы лучше, если бы он отреагировал лично", - сказал Бабиш в среду в интервью порталу iDnes, добавив, что более ранняя реакция была бы оптимальной. По словам Бабиша, Земан подробно знакомится с этим делом накануне выступления по телевидению. Например, во вторник, 20 апреля, он принял по этому поводу шефа чешской полиции Яна Швейдара, сообщает novinky.cz.

Отношения между Прагой и Москвой заморозились с прошлой субботы, когда правительство Чехии опубликовало скандальную и провокационную информацию о якобы причастности российских спецслужб к взрывам в 2014 году на складах боеприпасов в Врбетице, в результате которых погибли двое человек и был причинен ущерб в миллиарды долларов.

В последствии Чехия выслала 18 российских дипломатов. Москва ответила высылкой 20 представителей чешской дипмиссии, в том числе заместителя посла. В посольстве Чехи в России остались только семь дипломатов и 25 административных и технических сотрудников. Чехия через нового министра иностранных дел Якуба Кулханека ответила ультиматумом. До конца мая 63 сотрудника посольства России со своими семьями должны покинуть Прагу.

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