Нарышкин: Чехия прикрылась совершенно убогой и низкой ложью

Директор Службы внешней разведи, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин назвал "убогой и низкой ложью" заявления Праги о причастности российских спецслужб к взрывам в 2014 году на складе боеприпасов в Чехии, которые стали основанием для высылки дипломатов из страны. Об этом он заявил, выступая на открытии выставки, посвященной Победе над фашизмом, в Центральном музее Вооруженных сил РФ.

Глава СВР обратил внимание на то, как "политические лидеры, политическая верхушка группы западных стран пытается шаг за шагом с маниакальным упрямством разрушить тонкую и довольно хрупкую материю международной стабильности, международной безопасности". Демарш Чехии, страны довольно ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах, пошедшей на обострение отношений с Россией, стал лишь одним из таких действий.

По словам Нарышкина, для прикрытия своих действий Прага использовала "совершенно убогую и низкую ложь", которая "рассчитана на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития". "Это печально", - добавил директор СВР. Он также отметил, что Чехия уже "получила свое" в ответ на устроенный демарш.

Напомним, ранее Прага обвинила Москву в причастности к взрывам в 2014 году на складе боеприпасов во Врбетице. Под этим предлогом Чехия выслала 18 российских дипломатов, также исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС "Дукованы". В ответ российская сторона объявила "персонами нон грата" 20 сотрудников посольства Чехии в РФ.

Дальнейшее обострение отношений привело к тому, что число сотрудников посольств двух стран будет приведено к паритету, при этом Чехии запрещено нанимать российских граждан на работу в дипмиссии.