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Нижегородские ученые научились предсказывать удары молний

26.04.2021 / 11:10

Ударная волна в центре молнии сопоставима с ударом взрывной волны от тактического ядерного взрыва. Молнии способны убить, лишить электроэнергии целый город, вывести из строя самолеты и космические ракеты. Поэтому ученые по всему миру ищут метод точного предсказания мест удара молниевых разрядов. Ученые из Института прикладной физики РАН (Нижний Новгород) предложили свой вариант.

Фото: iStock
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- В первом методе используется современный температурный профилеметр (эдакий "умный" железный бочонок, сканирующий температуру атмосферы до высоты один километр) и новый алгоритм расчета, - рассказал "РГ" Николай Ильин, один из авторов разработки. - Во втором методе мы берем данные, полученные обычными радиолокаторами и информацию от грозопеленгационной сети (это такая сеть "умных микроволновок", которая умеет фиксировать все основные параметры молний, включая силу тока). Потом эти данные прогоняются через искусственный интеллект, который ищет взаимосвязи.

Такой метод раньше не применялся. С его помощью может довольно точно предсказать где и когда появится следующая молния. Этот способ гораздо точнее классического, при котором используются так называемые индексы неустойчивости атмосферы (рассчитанные на основе вертикального перепада температуры, влажности воздуха и протяженности влажного слоя воздуха).

Нижегородский метод уже используют профессионалы, делая прогноз на сутки. Причем, его можно применять не только для предсказания гроз, но и для краткосрочного прогнозирования экстремальных осадков, порывов ветра, метеоусловий в аэропортах, штормовых предупреждений.

Региональный краткосрочный прогноз погоды на основе нового метода можно посмотреть на сайте ИПФРАН. Исследование было поддержано грантами Российского фонда фундаментальных исследований.

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Фото: Юрий Бармин / ТАСС
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