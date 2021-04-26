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26.04.2021 09:06
Рубрика: Легковые авто

Renault показал салон бюджетного седана Taliant, которым заменят Logan

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Марка Renault опубликовала изображение салона новой модели - бюджетного седана Taliant, который в Турции приходит на смену Logan. В России от старого имени могут и не отказаться, но внешность и салон новинки, как ожидается, будут такими же.

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В салоне Taliant практически полностью повторяет европейский Dacia Logan, дебютировавший в сентябре 2021 года. Турецкий седан имеет другие руль, дефлекторы, дверные карты, а также упрощённый блок управления климатической системой без экранов в "шайбах". Мультимедийная система диагональю 8 дюймов такая же, как на Logan, есть поддержка Apple CarPlay.

Кроме фото салона Taliant компания показала крупным планом оптику Taliant: она не светодиодная, хотя европейские Logan даже в базовых версиях оснащены LED-фарами. В начальной комплектации Taliant получил обычный рычаг стояночного тормоза, электрический "ручник" доступен в дорогих версиях.

Также в Renault опубликовали габаритные параметры новинки, которые совпадают с Dacia Logan: длина - 4396 мм, ширина - 1848 мм, высота - 1501 мм, размер колёсной базы - 2649 мм.

Фото внешности Renault Taliant опубликовали в марте. Напомним, что седан в отличие от уходящего Logan, продающегося в Турции, создан на модульной платформе CMF-B, на которой проектируются также все новые Lada, и под них уже модернизируют конвейер АвтоВАЗа в Тольятти.

#Renault