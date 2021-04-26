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26.04.2021 16:03
Рубрика: Российский автопром

Самые дорогие Lada стали еще дороже

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

В середине марта Lada переписала прайс-листы на весь модельный ряд. В ходе мониторинга официального сайта отечественного автопроизводителя "Российская газета" выяснила, что теперь АвтоВАЗ увеличил цены на самые топовые версии Vesta и Xray.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Обновленная Vesta получит опцию, которой не было ни на одной модели Lada

Итак, Vesta Sedan в комплектациях Luxe Prestige и Exclusive подорожала на 22 000 рублей (+2,1- 2,4%), Vesta Sedan Cross в исполнении Luxe Prestige прибавила в стоимости на такую же сумму (+2,1-2,2%). Аналогичное повышение коснулось универсалов Vesta SW (+2-2,3%) и Vesta SW Cross (+2-2,1%) в вышеупомянутых комплектациях.

Что касается семейства Xray, то высокий хэтчбек в исполнении Luxe Prestige стал дороже на 24 тысячи рублей (+2,8%), Xray Cross Luxe Prestige - на 22 тысячи рублей, варианты Black и Instinct - на 5-7 тысяч рублей (+0,5-2,2%).

Теперь розничные цены на данные модели выглядят следующим образом:

Vesta Sedan Luxe Prestige и Exclusive от 931 900 и 963 900 рублей соответственно, Vesta Sedan Cross Luxe Prestige от 1 031 900 рублей, Vesta SW Luxe Prestige и Exclusive от 988 900 и 1 020 900 рублей соответственно, Vesta SW Cross Luxe Prestige от 1 088 900 рублей, Xray Luxe Prestige от 887 900 рублей, Xray Cross Luxe Prestige от 1 029 900 рублей, Xray Cross Black от 973 900 рублей, Xray Cross Instinct от 1 054 900 рублей.

Фото: Istock
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Стоимость остальных Vesta и Xray не изменилась. Vesta Sedan в "базе" стоит от 723 900 рублей, стандартный Xray предлагается по цене от 694 900 рублей.

Напомним, что по итогам первого квартала текущего года Lada продала 83 908 автомобилей. Такой результат на 5,4% выше, чем за аналогичный период 2020 года.


#Lada