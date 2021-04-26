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26.04.2021 23:55
Рубрика: В мире

ВМС Индонезии обнародовали видео с поющими моряками погибшей подлодки

Текст: Максим Макарычев

ВМС Индонезии опубликовали трогательное видео, на котором экипаж затонувшей подводной лодки поет на борту своего судна. На видео, снятом несколько недель назад, видно, как моряки поют индонезийский хит Sampai Jumpa ("Увидимся позже").

Фото: REUTERS/Johannes P. Christo
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На видео показан командир судна Хери Октавиан, играющий среди собравшихся вокруг него членов экипажа на акустической гитаре. "Даже если я не готов скучать по тебе, я не готов жить без тебя. Я желаю тебе всего наилучшего", - поют моряки. Запись была сделана на церемонии прощания с уходящим на пенсию командиром корпуса подводных лодок ВМС страны, сообщил агентству AFP военный представитель Джавара Уимбо.

В воскресенье официальные лица подтвердили, что судно KRI Nanggala, затонувшее в среду у побережья Бали, было обнаружено разделенным на три части на морском дне. Все 53 члена экипажа погибли. Их тела не найдены. Незадолго до исчезновения подводная лодка участвовала в торпедных учениях, и причина ее затопления пока не ясна. В понедельник цветы и лепестки с именами членов экипажа были сброшены в море недалеко от предположительного места трагедии возле Лабухан Лаланг в Балийском море, сообщает ВВС. Президент Джоко Видодо назвал погибших членов экипажа "лучшими патриотами Индонезии" и пообещал выделить государственное финансирование на образование их детей.

Тем временем представители военно-морских сил Индонезии заявили, что планируют поднять с морского дна обломки судна и найти тела членов экипажа. Место крушения находится на глубине более 800 метров, и, по оценке экспертов, для подъема частей субмарины с этой глубины потребуется специальное оборудование. "Мы проанализируем подводные фотографии и видео, течение и прочее, чтобы решить, какая технология будет использоваться", - сказал репортерам первый адмирал ВМС Индонезии Юлиус Виджойоно. Судно с дизельным двигателем было спроектировано так, чтобы выдерживать глубину до 500 метров. Глубина крушения была далеко за пределами выживаемости подлодки. KRI Nanggala пропала без вести после запроса разрешения на погружение. Судну немецкой постройки было более 40 лет, но, по заявлению военно-морского руководства, подлодка прошла капитальный ремонт в 2012 году.

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