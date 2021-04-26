Захарова отреагировала на высылку российского дипломата из Румынии

Посол Румынии в России Кристиан Истрате хорошо знаком с процедурой ответных мер, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высылку российского дипломата из европейской страны. Об этом сообщает ТАСС.

О том, что Румыния объявила "персоной нон грата" помощника военного атташе посольства РФ, стало известно в понедельник.

На прошлой неделе о высылке российских дипломатов также объявили Словакия и страны Прибалтики. Решения были приняты в знак солидарности с властями Чехии, бездоказательно обвинившими Москву в причастности к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.