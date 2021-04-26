Новости

В Пскове на территории монастыря нашли старинную дорогу 16:00
VI Ялтинский форум предварительно назначили на начало ноября 15:52
Актер Анатолий Салимоненко найден мертвым в своей квартире 15:37
"Черные банкиры" вывели активы коммерческого банка на миллиард рублей 15:37
Появилось видео драки с участием актера Александра Паля 15:34
Путин встретится с парламентариями и врачами в Санкт-Петербурге 15:27
Лавров: На складах во Врбетице могли нарушаться международные нормы 15:25
Захарова отреагировала на высылку российского дипломата из Румынии 15:18
Российский теннисист Карацев снялся с турнира в Мюнхене 15:18
Роспотребнадзор опроверг сообщения о запрете продажи алкоголя в праздники 15:10
Брестская и Брянская области расширяют горизонты сотрудничества 15:09
Росреестр передал налоговикам сведения о 62 млн объектов 15:05
Кипр упростит въезд для туристов, привившихся "Спутником V" 14:58
Сбербанк упростил оформление ипотеки на индивидуальные дома 14:54
В РФ объявят конкурс студенческих научных объединений с миллионными грантами 14:48
В Туле двое мужчин арестованы за стрельбу по детям 14:48
Калининградец сломал нос приставу, пытавшемуся доставить его в суд 14:43
Стало известно, сколько квартир в РФ можно перекрыть льготной ипотекой 14:23
В Новосибирске водители автобусов отказались везти инвалида 14:21
Памфилова поблагодарила за работу прошлый состав ЦИК 14:12
Рост ипотечного кредитования в России по итогам марта 2021 года достиг 2,2% 14:07
Число бронирований авиабилетов в мае превысило показатели до пандемии 14:05
Под Орлом иномарка без водителя насмерть сбила владельца 14:05
Песков: За невыполнение указа о нерабочих днях в мае наказывать не будут 14:03
Кузнецова: Поддержка беременных должна стать федеральной задачей 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
26.04.2021 15:18
Рубрика: В мире

Захарова отреагировала на высылку российского дипломата из Румынии

Посол Румынии в России Кристиан Истрате хорошо знаком с процедурой ответных мер, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высылку российского дипломата из европейской страны. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: <a href="https://ambmosca.esteri.it/ambasciata_mosca/it/" rel="nofollow" target="_blank">Посольство Италии</a>
Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе Италии

О том, что Румыния объявила "персоной нон грата" помощника военного атташе посольства РФ, стало известно в понедельник.

На прошлой неделе о высылке российских дипломатов также объявили Словакия и страны Прибалтики. Решения были приняты в знак солидарности с властями Чехии, бездоказательно обвинившими Москву в причастности к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

В мире Европа Румыния Правительство МИД

Главное сегодня

Кипр упростит въезд для туристов, привившихся "Спутником V"
Песков назвал тревожным сигналом слова Зеленского о Минском формате
Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе Италии
Китай пообещал поддержать Россию на фоне усиления западных санкций
Мурашко: Пять регионов России близки к выходу из ковида
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета