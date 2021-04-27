Леонардо Ди Каприо сыграет в ремейке "Еще по одной"

Лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо может сыграть главную роль в ремейке прошлогодней датской драмедии "Еще по одной", только что взявшей "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм".

Как передает Deadline, компания Лео Appian Way вступила в аукционную борьбу и приобрела право на ремейк драмы Томаса Винтерберга.

При этом уточнено, что сценарий проекта предполагается переписать специально под Ди Каприо. В оригинале, напомним, в главной роли выступил Мадс Миккельсен.

Лео - сопродюсер. Сроки не обозначаются. Режиссер к ленте пока не приписан.

Сообщается, что права на картину также пытались получить, в частности, компании Джейка Джилленхола и Элизабет Бэнкс, но сторона Винтерберга выбрала Ди Каприо.

Ранее "Квартет И" сообщал, что не прочь снять российский ремейк фильма.