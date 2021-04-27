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27.04.2021 09:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

Volkswagen Multivan получит гигантскую стеклянную крышу

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В прошлом месяце Volkswagen представил дизайн передней части Transporter/Multivan седьмого поколения. Теперь немецкий автопроизводитель продемонстрировал эскиз интерьера. Также в компании рассказали об особенностях салона.

Фото: Пресс-служба "Урала".
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Судя по изображению, просторное внутреннее убранство Multivan отличает два люка на крыше и большая площадь остекления. С такими люками автомобиль получит практически полностью прозрачный потолок. Ожидается, что внутри Multivan позаимствует двухэкранную приборную панель у Golf.

Главное - минивэн сможет похвастать независимыми сиденьями вместо стандартных сплошных диванов во втором и третьем рядах. Кресла будут оборудованы специальной системой рельс, по которым их можно передвигать по всему салону или снимать. В новую систему трансформации входит и изменённый столик. Его можно будет перемещать к любому из сидений.

Снаружи Volkswagen T7 сохранит характерный силуэт, но примерит стилистику нового Caddy и головную оптику с горизонтальной светодиодной полосой.

Новое семейство Transporter/Multivan построено на платформе MQB. Пассажирский вариант должны оснастить 1,4-литровым турбодвигателем и электромотором. В грузовой модификации "пропишется" 2,0-литровый дизель. Привод на выбор - либо передний, либо полный.

Полноценная премьера Transporter/Multivan состоится в ближайшие месяцы. Прототипы Multivan уже проходят дорожные испытания.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen