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28.04.2021 22:30
Рубрика: Легковые авто

BMW в России научились предупреждать водителей о дорожных камерах

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Компания BMW объявила о том, что для машин баварской марки в России стала доступна функция предупреждения о комплексах, фиксирующих превышение скорости и движение на красный свет.

Фото: iStock
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Чтобы ее приобрести, необходимо авторизоваться на портале BMW ConnectedDrive и зайти в раздел Store. Автомобиль должен быть привязан к учетной записи владельца. Доступность функции отображается в списке сервисов и зависит от оснащения конкретной машины.

После покупки в BMW ConnectedDrive Store функция будет автоматически установлена в автомобиль и доступна для использования. При этом она станет активна по умолчанию. Деактивировать предупреждения о дорожных камерах можно в главном меню приложения, расположенного в разделе APPS автомобиля.

Подписка на сервис в тестовом режиме сроком на один месяц стоит 100 рублей, а подключение услуги на 12 месяцев обойдется в 1900 рублей.

#BMW