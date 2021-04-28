BMW в России научились предупреждать водителей о дорожных камерах

Компания BMW объявила о том, что для машин баварской марки в России стала доступна функция предупреждения о комплексах, фиксирующих превышение скорости и движение на красный свет.

Чтобы ее приобрести, необходимо авторизоваться на портале BMW ConnectedDrive и зайти в раздел Store. Автомобиль должен быть привязан к учетной записи владельца. Доступность функции отображается в списке сервисов и зависит от оснащения конкретной машины.

После покупки в BMW ConnectedDrive Store функция будет автоматически установлена в автомобиль и доступна для использования. При этом она станет активна по умолчанию. Деактивировать предупреждения о дорожных камерах можно в главном меню приложения, расположенного в разделе APPS автомобиля.

Подписка на сервис в тестовом режиме сроком на один месяц стоит 100 рублей, а подключение услуги на 12 месяцев обойдется в 1900 рублей.