Kia Seltos получит "механику" без педали сцепления и новый логотип

В начале следующего месяца Kia Seltos получит порцию обновлений, в числе которых новый логотип и расширенный список опций, включая интеллектуальную механическую трансмиссию.

Речь идёт о кроссовере для индийского рынка, на котором Seltos появился в начале 2020 года. Однако в стране активно развивается сегмент субкомпактных и компактных SUV, поэтому, чтобы быть в тренде, корейская марка решила освежить модель. К тому же подвернулся ещё один повод: смена логотипа в глобальном масштабе.

Коробка iMT будет доступна в паре со 115-сильным бензиновым двигателем 1.5 литра. Напомним, что у Hyundai Motor Group есть две версии интеллектуальной трансмиссии: на европейских Ceed и Rio трансмиссия не имеет механической связи со сцеплением, а у Hyundai Venue, продающегося в Индии, iMT вообще без педали сцепления - диски размыкаются актуатором, управляемым датчиками, считывающими информацию о положении рычага коробки передач, при этом переключение всё равно осуществляется вручную. Скорее всего, Seltos получит трансмиссию, как у Venue.

Также Kia Seltos получит новую прошивку мультимедиа с расширенным списком голосовых команд и подрулевые переключатели. Более подробно об обновлениях модели компания расскажет в начале мая.

Цены на Kia Seltos в Индии начинаются от 989 000 рупий (990 000 рублей). В России кроссовер стоит от 1 269 900 рублей.