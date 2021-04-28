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28.04.2021 12:01
Рубрика: Легковые авто

Kia Seltos получит "механику" без педали сцепления и новый логотип

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia Фото: Пресс-служба Kia
Фото: Пресс-служба Kia

В начале следующего месяца Kia Seltos получит порцию обновлений, в числе которых новый логотип и расширенный список опций, включая интеллектуальную механическую трансмиссию.

Фото: www.auto.ru
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Речь идёт о кроссовере для индийского рынка, на котором Seltos появился в начале 2020 года. Однако в стране активно развивается сегмент субкомпактных и компактных SUV, поэтому, чтобы быть в тренде, корейская марка решила освежить модель. К тому же подвернулся ещё один повод: смена логотипа в глобальном масштабе.

Коробка iMT будет доступна в паре со 115-сильным бензиновым двигателем 1.5 литра. Напомним, что у Hyundai Motor Group есть две версии интеллектуальной трансмиссии: на европейских Ceed и Rio трансмиссия не имеет механической связи со сцеплением, а у Hyundai Venue, продающегося в Индии, iMT вообще без педали сцепления - диски размыкаются актуатором, управляемым датчиками, считывающими информацию о положении рычага коробки передач, при этом переключение всё равно осуществляется вручную. Скорее всего, Seltos получит трансмиссию, как у Venue.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Также Kia Seltos получит новую прошивку мультимедиа с расширенным списком голосовых команд и подрулевые переключатели. Более подробно об обновлениях модели компания расскажет в начале мая.

Цены на Kia Seltos в Индии начинаются от 989 000 рупий (990 000 рублей). В России кроссовер стоит от 1 269 900 рублей.

#Kia