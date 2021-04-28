Космонавт Романенко рассказал, как увлечь детей космосом

Депутат Госдумы, Герой России и летчик-космонавт Роман Романенко считает важным заинтересовывать детей естественными науками и техническими специальностями, в том числе космическими, и вовлекать их в ракетно-космические кружки и авиамоделирование.

На встрече с журналистами он сказал: "Мы должны увлечь детей новым или хорошо забытым старым интересным направлением - это ракетно-космические кружки и авиамоделирование".

По мнению космонавта, занятия в таких кружках могут стать полезной альтернативой гаджетам, которым дети сегодня уделяют слишком много времени: "Надо приложить все усилия, чтобы детей развивать в этом направлении, помочь им определиться с будущей профессией. Среди них могут быть те, кто будут строить, конструировать, изобретать технические средства для полета в космос. Возможно, кто-то захочет стать космонавтом. Их потенциал нам необходимо раскрыть".

Ранее депутат предложил компенсировать родителям в столице 50% затрат на детский спорт и на поездки к местам соревнований. По его мнению, это станет эффективным стимулом к популяризации спорта среди детей и юношей, отметил депутат.

Напомним, Роман Романенко - летчик-космонавт, совершивший два космических полета продолжительностью около 333 суток и один выход в открытый космос длительностью более шести часов.