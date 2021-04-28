МЧС отправило второй гуманитарный груз в Индию

Еще один, второй по счету, грузовой Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью для Индии вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский.

Напомним, что первый борт вылетел также сегодня. Отправку анонсировали в пресс-службе МЧС России. Там сообщили, что для дружественной нам страны, оказавшейся в беде, собраны медикаменты и медоборудования для борьбы с COVID-19. Всего - более 22 тонн.

Как сообщалось ранее, только за одни прошедшие сутки Индия зарегистрировала почти 361 тысячу новых случаев заражений коронавирусом, что стало очередным мировым рекордом. Поэтому власти РФ приняли решение об оказании немедленной гуманитарной помощи.