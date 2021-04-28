Исполнилось 5 лет со дня первого пуска на Восточном

Пять лет назад, 28 апреля 2016 года, в 05:01 по московскому времени с нового российского космодрома Восточный состоялся первый старт.

Напомним, как это было. Старт задержался на сутки, но не вышел из расписания резервного дня. Как известно, в запланированный день за полторы минуты до пуска автоматика неожиданно "дала по тормозам". В чем закавыка, специалисты разобрались довольно быстро. Хватило суток, чтобы все поставить на место. И студенческие "первенцы" Восточного - космические аппараты "Михайло Ломоносов", "Аист-2Д" и SamSat-218 ("СамСат-218"), под аплодисменты отправились на работу в космос.

Первый пуск обеспечили специалисты совместного расчета подготовки и пуска с Байконура, организаций-разработчиков и изготовителей составных частей ракеты космического назначения и наземного технологического оборудования Госкорпорации "Роскосмос". В течение последующих нескольких лет на Восточном велась серьезная работа по комплектованию штата.

В настоящее время, как сообщает "Роскосмос", здесь полностью сформирован свой расчет. Специалисты Космического центра "Восточный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") и эксплуатационного подразделения компании "Российские космические системы" (входит в Роскосмос) самостоятельно заправляют разгонные блоки и космические аппараты, обеспечивают сборку ракет-носителей, выполняют полный цикл работ на заправочно-нейтрализационной станции, стартовом и техническом комплексах, комплексе сбора и обработки телеметрической информации.

Кроме этого, они входят в состав совместных расчетов и обеспечивают пуски с космодромов Байконур и Гвианского космического центра во Французской Гвиане, круглосуточно участвуют в управлении орбитальной группировки космических аппаратов "Роскосмоса" и в сеансах связи и управления российского сегмента МКС.

Стартовый комплекс космодрома Восточный для ракет-носителей "Союз-2" работает в штатном режиме. Уже состоялось восемь пусков, готовятся еще несколько. Сейчас на Восточном идёт строительство второго стартового комплекса - космического ракетного комплекса "Ангара". Первый пуск ракеты-носителя "Ангара" запланирован на конец 2023 года.

Первый национальный гражданский космопорт России позволяет обеспечить независимый доступ в космос с территории нашей страны по всему спектру космических задач. Владея собственным космодромом, с которого можно запускать и "автоматы", и "пилотники", исследовать дальний космос, Россия становится особо значимым партнером в международных проектах.