Обвиняемую в убийстве вдову рэпера Картрайта признали вменяемой

Вдова рэпера Энди Картрайта Марина Кохал признана вменяемой. К такому выводу пришла судебно-медицинская психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сергея Лукьяненка, адвоката женщины. Ее, напомним, обвиняют в убийстве и расчленении своего мужа.

О смерти рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) стало известно в конце июля прошлого года. В квартире в центре Петербурга, где музыкант жил со своей женой и тещей, было обнаружено его расчлененное тело.

Причину смерти музыканта так и не удалось установить. Марина Кохал утверждала, что придя домой, обнаружила мужа мертвым и решила сымитировать его исчезновение, для чего расчленила тело. Но затем передумала и обратилась в полицию.

Однако в Следственном комитете по Петербургу полагают, что женщина убила мужа неустановленным способом, а потом расчленила тело, чтобы скрыть следы преступления.

Сейчас Марина Кохал находится под арестом. Предъявленных ей обвинений она не признает.