Топор над Утришом

Расследование резонансного дела вели сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России, а инкриминируемая подсудимым афера связана с земельным участком в прибрежном местечке Большой Утриш под Анапой. Это место славится на всю страну. Курортный поселок расположен в центре природного заказника. Скалистые горы и обрывы, морские лагуны, чистое море в сочетании с удаленностью от внешнего мира делают этот уголок Черноморского побережья очень популярным у туристов. Поэтому именно местные жители возмутились, когда здесь вырубили краснокнижные деревья и чуть ли не у кромки прибоя затеяли стройку ресторана. Поводом для первой газетной публикации стала серия пикетов, организованная общественниками ("Столик не обслуживается", "РГ" от 09. 04. 2014).

После разразившегося скандала приставы по требованию надзорного ведомства приостановили самовольное строительство, а прокурор Анапы обратился в суд с иском о сносе самостроя. В числе ответчиков оказались и представители семьи Стародубцевых.

В Анапе это известная фамилия: Владимир Петрович Стародубцев являлся на тот момент председателем здешнего районного суда. Как выяснилось во время прокурорской проверки, земельный участок, на котором велось строительство, был незаконно изъят из муниципальной собственности. Произошло это еще в 2010 году, когда Стародубцев принял к производству и лично рассмотрел иск о признании права собственности на расположенные в прибрежной территории земельные участки. Сначала их собственником стало местное рыболовецкое хозяйство, а потом - сын и супруга главы райсуда. Причем больше гектара на морском берегу за... 10 копеек оформили на рыбколхоз "Дружба", а затем часть участка приобрели Стародубцевы - сын и супруга председателя суда. Цена сделки - 122 тысячи рублей - чисто символическая плата, по мнению экспертов, за поистине золотые сотки у моря.

Сам Владимир Петрович Стародубцев на вопрос корреспондента "РГ", действительно ли он выносил решения о переводе из муниципальной в частную собственность спорных участков в прибрежной зоне поселка Большой Утриш, вынужден был ответить утвердительно. Он не смог отрицать и факт дальнейшего оформления земли на членов собственной семьи.

Подсудимые взялись "урегулировать" дело, запросив с собственника одного из соседних участков 50 миллионов рублей и десять соток земли

После прокурорской проверки участок в спешном порядке переоформили... на двоюродного брата председателя райсуда Геннадия Еременко. Спустя годы именно он вместе с отцом и сыном Стародубцевыми стал фигурантом уголовного дела, которое завершилось обвинительным приговором.

Самострой прикрыли мантией

В свое время мы подробно рассказывали, как коллеги помогали Владимиру Стародубцеву сохранить контроль над участком на Утрише и отбиться от прокурорского иска о сносе самостроя на морском берегу ("Свой среди своих", "РГ" от 31.10.2014). Весной 2014-го, напомним, с исками о сносе строящегося ресторана обратились тогдашний мэр курорта и Анапский межрайонный прокурор. Сначала эти иски пытались рассмотреть в городском суде Анапы, но поскольку там никто не решился выносить вердикт, ущемляющий интересы коллеги, гражданское дело передали в Ленинский районный суд города Новороссийска.

Но и здесь, судя по всему, в большей степени руководствовались внутренними корпоративными интересами, чем требованиями закона. Так, судья Сергей Завалко признал возводимый объект "некапитальным строением", проигнорировав имеющиеся в деле заключения специалистов и фотографии двухэтажного здания, стоящего на монолитном свайном фундаменте с подземным цокольным этажом.

Возобновить же стройку мешал только остававшийся нерассмотренным иск прокурора, в котором указывалось не только на градостроительные, но и на природоохранные нарушения. Казалось, отмахнуться от подобных вещей просто невозможно. Однако представитель того же Ленинского районного суда приморского города Оксана Спорчич все-таки сделала это: 14 ноября того же, 2014 года она отклонила иск прокурора, не заметив ни вырубленных реликтовых деревьев, ни того, что судейский ресторан возводится буквально в 20 метрах от уреза воды, на территории государственного заказника "Большой Утриш". Она же отменила запрет на ведение хозяйственной деятельности, санкционировав тем самым продолжение возведения ресторана на заповедном пляже.

После чего на морском берегу снова появилась тяжелая техника. На попытку приставов приостановить работы строители пожимали плечам: они, мол, выполняют указания своих хозяев. А те были уверены, что после 15 января их уже никто не сможет остановить. На этот день была назначена дата рассмотрения апелляционной жалобы прокурора Анапы. Корреспонденты "РГ", присутствовавшие на заседании, стали свидетелями, как коллегия Краснодарского краевого суда отменила вынесенное в Новороссийске решение. Тогда казалось, что вопрос с "судейским" самостроем окончательно закрыт. Однако (вот чудеса!) Владимиру Стародубцеву вновь удалось не только выйти сухим из воды, но и сохранить свой ресторанчик. Единственно, что он потерял тогда - председательское кресло, оставшись рядовым служителем Фемиды в том же Анапском районном суде.

Место действия - дом судьи

Продолжение история получила лишь после того, как вокруг возведенных на берегу Утриша развлекательных объектов снова возникли проблемы. Как следует из материалов дела, Стародубцев и его родственники взялись, так сказать, "урегулировать" их, запросив, по данным следствия, с собственника одного из соседних участков 50 миллионов рублей и 10 соток земли. Предприниматель проинформировал об этом правоохранительные органы, причем не местные, а центральные, после чего в Анапе прошли оперативные мероприятия - прослушивание телефонных переговоров и отслеживание визуальных контактов подозреваемых. В ходе одного из них правоохранители узнали, что достигнута договоренность о передаче запрашиваемой суммы частями, причем первая из них должна была составлять не менее 30 миллионов рублей.

Передача этой суммы представителем собственника участка на Утрише прошла 10 февраля 2019 года. 30 миллионов рублей, 100 тысяч из которых - настоящие деньги, а 29 миллионов 900 тысяч рублей - купюры так называемого "банка приколов", были сложены в пачки, перевязаны ленточками и привезены к Стародубцевым. Глава СК РФ Александр Бастрыкин назвал это уголовное дело уникальным. В интервью нашей газете ("Кто вне закона? Никто", "РГ" от 15.01.2020) он рассказывал о подробностях фиксации доказательств готовящегося преступления. Передача денег, которые, по версии следствия, требовал судья, должна была проходить под контролем ФСБ, однако лишь в последний момент выяснилось, что местом передачи станет дом судьи.

- Подозреваемого задержали. Но необходимо было провести не терпящий отлагательств осмотр в доме судьи для фиксации доказательств. Иначе факт его преступных действий задокументировать бы не получилось. И фактически впервые в новейшей истории нашими следователями был проведен такой осмотр, изъяты денежные средства, переданные Стародубцеву в ходе оперативного эксперимента. В дальнейшем законность осмотра была проверена судом и судебной коллегией Московского городского суда. Следственное действие признано законным, - пояснил Александр Бастрыкин.

С момента задержания представителей семьи Стародубцевых до вынесения им приговора прошло больше двух лет. И вот суд огласил наказание. Бывший судья получил 6,5 года колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей и лишением права занимать определенные должности на три года. Его сыну назначили шесть лет колонии и штраф 700 тысяч рублей, а брату - 5,5 года колонии и штраф 600 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

Точка не поставлена

Что касается участка на Большом Утрише, который более 10 лет назад был незаконно изъят из муниципальной собственности, все вынесенные по этому поводу решения отменил Краснодарский краевой суд. Как стало известно "РГ", в декабре прошлого года администрация Анапы обратилась с иском о возвращении муниципалитету прибрежной территории с тем самым "судейским" ресторанчиком. Рассмотрение резонансного дела продолжается в Арбитражном суде Краснодарского края.