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29.04.2021 10:17
Рубрика: Происшествия

Мэра Томска Ивана Кляйна повторно прооперировали

Текст: Наталья Граф (Томск)

Советский районный суд города Томска в четверг перенес заседание по уголовному делу мэра Ивана Кляйна на 26 мая.

С ходатайством о переносе заседания в суд обратилась его адвокат Марина Вихлянцева.

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- Рассмотрение дела было отложено в связи с невозможностью участия в процессе Ивана Кляйна по состоянию здоровья, - сообщила адвокат. - 20 апреля Иван Григорьевич перенес вторую операцию, после которой ему предписан постельный режим и голосовой покой.

Напомним, 25 февраля Кляйн перенес первую операцию в НИИ онкологии. После этого ему изменили меру пресечения на домашний арест.

Советский районный суд Томска приступил к рассмотрению уголовного дела Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве, только 8 апреля.

По данным следствия, градоначальник вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией действовал в интересах семейного бизнеса - одной из крупнейших пивоваренных компаний в Сибири - АО "Томское пиво".

Фото: Яков Андреев/РИА Новости
Мэр Томска Иван Кляйн не признал вину в суде

Следователи утверждают, что мэр оказывал покровительство данному предприятию в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами. А в 2015 году мэр подписал постановление о предоставлении своей дочери земельного участка площадью 852 квадратных метра для строительства индивидуального жилого дома.

На первом судебном заседании Иван Кляйн заявил, что не признает вину по всем эпизодам обвинения. Он утверждает, что действовал исключительно в интересах горожан. Бывший чиновник подчеркнул, что потерпевший бизнесмен умышленно оклеветал его и солгал следствию. А заявленный им ущерб якобы ничем не подтверждается и не обоснован.

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