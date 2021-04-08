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08.04.2021 09:27
Рубрика: Происшествия

Мэр Томска Иван Кляйн не признал вину в суде

Текст: Наталья Граф (Томск)
Советский районный суд Томска начал рассматривать уголовное дело в отношении мэра города Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве.
Фото: Яков Андреев/РИА Новости Фото: Яков Андреев/РИА Новости
Фото: Яков Андреев/РИА Новости

На судебном процессе Иван Кляйн заявил, что не признает вину по всем эпизодам обвинения. Он утверждает, что действовал исключительно в интересах горожан. Бывший чиновник подчеркнул, что потерпевший бизнесмен умышленно оклеветал его и солгал следствию. А заявленный им ущерб якобы ничем не подтверждается и не обоснован.

В Томске перенесли суд над мэром Иваном Кляйном из-за его болезни

- Обвинение основано на искажении фактов, неверной трактовке событий, - сообщил суду Иван Кляйн.

По словам его адвокатов, мэр считает, что в ходе процесса ему и его защите удастся доказать полную несостоятельность версии обвинения. Кляйн подчеркивает, что все его действия были мотивированы, обоснованы, правомерны и совершались в пределах и на основании определенных законом полномочий. Следующее судебное заседание назначено на 29 апреля.

Напомним, Иван Кляйн был задержан силовиками в ноябре прошлого года во время утреннего совещания. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. По данным следствия, градоначальник вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией действовал в интересах семейного бизнеса - одной из крупнейших пивоваренных компаний в Сибири - АО "Томское пиво".

Следователи утверждают, что мэр оказывал покровительство данному предприятию в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами. К примеру, по данным стороны обвинения, мэр приказал подчиненным внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны у семейной пивоваренной компании.

Дело томского мэра Ивана Кляйна поступило в суд

А в 2015 году Кляйн подписал постановление о предоставлении своей дочери земельного участка площадью 852 квадратных метра для строительства индивидуального жилого дома. Отметим, что уже третий мэр Томска, попавший под уголовное преследование за превышение должностных полномочий.

Супруга мэра Галина Кляйн также попала под уголовное преследование: ее судят за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов в ходе проведения обысков.

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