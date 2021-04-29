В Керчи отменили традиционное факельное шествие к Обелиску Славы

Администрация Керчи отменила запланированное на вечер 8 мая факельное шествие к Обелиску Славы на горе Митридат, посвященное памяти жертв Великой Отечественной войны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава городской администрации Сергей Бороздин.

Ранее он же анонсировал шествие, участники которого впервые за последние несколько лет поднялись бы на гору по Митридатским лестницам, торжественное открытие которых после реставрации предшествовало бы маршу памяти. В шествии ожидалось участие около 15 тысяч человек.

Мэр пояснил, что из-за сложной эпидемиологической обстановки Роспотребнадзор рекомендовал организаторам марша сократить число его участников до 50 человек. Однако, по мнению Бороздина, ограничивать керчан и гостей города в их желании участвовать в шествии неправильно. Поэтому власти Керчи приняли сложное решение перенести памятную церемонию до улучшения эпидситуации.

При этом 8 мая, как и было запланировано, состоится открытие Большой и Малой Митридатских лестниц.

- Время уточняется, - пояснил глава администрации и добавил, что вход на гору Митридат откроют для всех желающих.

Бороздин также предупредил, что вечером 8 мая в городе усилят охрану правопорядка и напомнил, что из-за введения особого противопожарного режима в Крыму использовать факелы запрещено. Кроме того, 8 и 9 мая перекроют движение транспорта на гору Митридат со стороны улицы Пирогова.

Напомним, 9 мая, в День Победы, в Севастополе, Симферополе и Керчи пройдут праздничные парады. В них примут участие более 5000 человек, в том числе около 2000 военнослужащих, а также задействуют 65 единиц военной техники.

Глава РК Сергей Аксенов разрешил в этот день проведение в республике массовых мероприятий по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны.