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29.04.2021 09:51
Рубрика: Общество

В Керчи отменили традиционное факельное шествие к Обелиску Славы

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Администрация Керчи отменила запланированное на вечер 8 мая факельное шествие к Обелиску Славы на горе Митридат, посвященное памяти жертв Великой Отечественной войны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава городской администрации Сергей Бороздин.

Фото: Алексей Вакуленко/ РГ
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Ранее он же анонсировал шествие, участники которого впервые за последние несколько лет поднялись бы на гору по Митридатским лестницам, торжественное открытие которых после реставрации предшествовало бы маршу памяти. В шествии ожидалось участие около 15 тысяч человек.

Мэр пояснил, что из-за сложной эпидемиологической обстановки Роспотребнадзор рекомендовал организаторам марша сократить число его участников до 50 человек. Однако, по мнению Бороздина, ограничивать керчан и гостей города в их желании участвовать в шествии неправильно. Поэтому власти Керчи приняли сложное решение перенести памятную церемонию до улучшения эпидситуации.

При этом 8 мая, как и было запланировано, состоится открытие Большой и Малой Митридатских лестниц.

- Время уточняется, - пояснил глава администрации и добавил, что вход на гору Митридат откроют для всех желающих.

Бороздин также предупредил, что вечером 8 мая в городе усилят охрану правопорядка и напомнил, что из-за введения особого противопожарного режима в Крыму использовать факелы запрещено. Кроме того, 8 и 9 мая перекроют движение транспорта на гору Митридат со стороны улицы Пирогова.

Напомним, 9 мая, в День Победы, в Севастополе, Симферополе и Керчи пройдут праздничные парады. В них примут участие более 5000 человек, в том числе около 2000 военнослужащих, а также задействуют 65 единиц военной техники.

Глава РК Сергей Аксенов разрешил в этот день проведение в республике массовых мероприятий по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны.

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