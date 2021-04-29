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29.04.2021 17:34
Рубрика: Коммерческий транспорт

Volkswagen показал экстерьер и интерьер нового Multivan

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Volkswagen уже показывал внешность и эскиз салона Transporter/Multivan седьмого поколения.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Новое семейство будет представлено в июне текущего года. Немецкий автопроизводитель продолжает тизерную кампанию. На этот раз VW продемонстрировал более расширенные изображения Multivan.

Снаружи минивэн получил фирменную форму кузова с двухцветной окраской, стилистические детали от Caddy, иной передний бампер, узкую головную оптику с горизонтальной светодиодной полоской как у Golf.

Внутри Multivan имеет элементы также от Golf восьмого поколения. Салон обладает передней панелью с современной архитектурой, широким цельным дисплеем комбинации приборов и мультимедиа, оригинальным рулевым колесом, электронным селектором трансмиссии и стояночного тормоза.

Помимо этого, автомобиль оснастят системой кругового видеообзора и специальной системой рельс с независимыми креслами.

Volkswagen T7 должен перейти на платформу MQB. По технической части ожидается 2,0-литровый дизель, гибридная модификация на базе электромотора и турбированного двигателя объёмом 1,4 литра. Не исключено и появление полностью электрической версии.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen