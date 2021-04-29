Volkswagen показал экстерьер и интерьер нового Multivan

Volkswagen уже показывал внешность и эскиз салона Transporter/Multivan седьмого поколения.

Новое семейство будет представлено в июне текущего года. Немецкий автопроизводитель продолжает тизерную кампанию. На этот раз VW продемонстрировал более расширенные изображения Multivan.

Снаружи минивэн получил фирменную форму кузова с двухцветной окраской, стилистические детали от Caddy, иной передний бампер, узкую головную оптику с горизонтальной светодиодной полоской как у Golf.

Внутри Multivan имеет элементы также от Golf восьмого поколения. Салон обладает передней панелью с современной архитектурой, широким цельным дисплеем комбинации приборов и мультимедиа, оригинальным рулевым колесом, электронным селектором трансмиссии и стояночного тормоза.

Помимо этого, автомобиль оснастят системой кругового видеообзора и специальной системой рельс с независимыми креслами.

Volkswagen T7 должен перейти на платформу MQB. По технической части ожидается 2,0-литровый дизель, гибридная модификация на базе электромотора и турбированного двигателя объёмом 1,4 литра. Не исключено и появление полностью электрической версии.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.