Минздрав разъяснил новые правила медосмотра водителей

Обязательное медосвидетельствование на наркологические расстройства коснутся только тех водителей, которые ранее были лишены прав за езду в состоянии опьянения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав.

В ведомстве отметили, что приказ вносит минимальные изменения в действующие правила. "Существующие нормы дополняются необходимостью проведения лабораторного обследования лиц, ранее лишенных права управления за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с целью диагностики наркологического расстройства", - говорится в сообщении Минздрава.

При этом положения о необходимости проведения лабораторного обследования при наличии клинических признаков наркологических расстройств действуют с 2016 года.

Ранее стало известно, что Минздрав утвердил порядок проведения медицинского освидетельствования водителей. В частности, "Коммерсант" обратил внимание на пункт об обязательной проверке кандидатов в водители на хронический алкоголизм и наличие ряда запрещенных веществ, если врач заметил признаки подобных заболеваний.