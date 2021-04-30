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30.04.2021 17:42
Рубрика: Авто

Минздрав разъяснил новые правила медосмотра водителей

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обязательное медосвидетельствование на наркологические расстройства коснутся только тех водителей, которые ранее были лишены прав за езду в состоянии опьянения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Сдавать анализы для получения водительской медсправки придется не всем

В ведомстве отметили, что приказ вносит минимальные изменения в действующие правила. "Существующие нормы дополняются необходимостью проведения лабораторного обследования лиц, ранее лишенных права управления за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с целью диагностики наркологического расстройства", - говорится в сообщении Минздрава.

При этом положения о необходимости проведения лабораторного обследования при наличии клинических признаков наркологических расстройств действуют с 2016 года.

Ранее стало известно, что Минздрав утвердил порядок проведения медицинского освидетельствования водителей. В частности, "Коммерсант" обратил внимание на пункт об обязательной проверке кандидатов в водители на хронический алкоголизм и наличие ряда запрещенных веществ, если врач заметил признаки подобных заболеваний.