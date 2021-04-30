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30.04.2021 12:12
Рубрика: Легковые авто

Стало известно, когда Skoda представит новую Fabia

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Skoda уже успела опубликовать скетчи внешности и изображение салона Fabia четвёртого поколения. До сих пор сообщалось, что модель будет представлена в мае. Теперь стала известна точная дата презентации.

Фото: Пресс-служба Skoda
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Чешская марка запустила специальную виртуальную площадку, которая посвящена новой Fabia. На главной странице указано, что мировая премьера хэтчбека состоится 4 мая в 20 часов по московскому времени. Также можно рассмотреть и силуэт автомобиля.

Новая Skoda Fabia построена на модульной платформе MQB-A0. Машина стала крупнее снаружи и просторнее внутри.

Хэтчбек получил фирменный кузов с многочисленными гранями и полностью светодиодной светотехникой. Салон отличает двухспицевое рулевое колесо, цифровая комбинация приборов, широкоформатный тачскрин мультимедиа, круглые дефлекторы воздуховодов, яркие вставки.

Skoda Fabia оснастят следующими бензиновыми агрегатами: 1.0 MPI (65 л. с. и 80 л. с.), 1.0 TSI (95 л. с. и 110 л. с.), 1,5-литровый турбомотор (150 л. с.). Коробки - 5- или 6-ступенчатая МКП, семиступенчатый "робот".

В будущем семейство Fabia пополнится за счёт универсала. Это должно случиться либо в конце 2022 года, либо в начале 2023 года.

#Skoda