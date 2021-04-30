Таджикские военные ушли из Баткенской области Киргизии

Армейские подразделения Таджикистана покинули территорию Баткенской области Киргизии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полномочного представителя киргизского правительства в этом регионе Омурбека Суваналиева.

"Военнослужащие Таджикистана покинули территорию Баткенской области Киргизии, конфликтные места освобождены", - заявил он, добавив, что ранее перекрытые дороги открываются для проезда. По словам, Суваналиева, в настоящее время обстановка в Баткенской области спокойная. "На паритетных условиях создается комиссия для отвода войск", - отметил представитель киргизского правительства.

Ранее он проинформировал СМИ о полном прекращении огня на киргизско-таджикском участке государственной границы, где конфликт местных жителей перерос в вооруженное столкновение между военными двух стран. В четверг вечером власти Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня. В пятницу на границе вновь прогремели выстрелы, но, как оказалось впоследствии, огонь был таджикской стороной открыт по ошибке после того, как военнослужащий Таджикистана по неосторожности произвел одиночный выстрел.

"Таджикская сторона подумала, что стрельба начата нашими людьми, но военнослужащие Киргизии не ответили на выстрелы. С представителями ГКНБ Таджикистана проведена беседа, обстоятельства произошедшего выяснены. Таджикская сторона принесла извинения. Стрельбы больше нет", - рассказал Суваналиев.