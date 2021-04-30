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Рубрика: В мире

В Турции в день начала локдауна выявили 37 тысяч случаев COVID-19

За сутки на территории Турции выявили 37 тысяч 674 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. От вызванных COVID-19 осложнений скончались 339 больных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав страны.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Отметим, что в семь вечера 29 апреля в Турции вновь усилили ограничения, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции. В рамках очередного локдауна будет действовать круглосуточный комендантский час. Он не распространяется на туристов. Но приехавшим в республику иностранцам вряд ли понравится то, что все организации и учреждения прекратят свою работу. Открыты будут только продуктовые магазины. Но цены на отдельные товары выросли. Заметно подорожали крупы, овощи-фрукты, молочная продукция. Народ закупается, как в последний раз, рассказала "РГ" одна из жительниц.

Туристам придется гулять по совершенно пустым улицам, а легендарное стамбульское блюдо "балык-экмек" на вынос им никто не сделает из опасения нарваться на крупный штраф.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пошел на крайние меры, чтобы быстро сократить число новых случаев коронавируса до пяти тысяч в сутки и менее. Власти Турции хотят в корне изменить эпидситуацию в стране и открыть туристический сезон.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

В мире Ближний Восток Турция Пандемия коронавируса COVID-19

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