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30.04.2021 09:22
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen попал под следствие за шутку с переименованием на 1 апреля

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В конце марта 2021 года в Сети появилась информация, что Volkswagen меняет название на Voltswagen в доказательство серьёзности своих намерений по развитию линейки электрокаров. Позже компания призналась, что это было всего лишь шуткой, подготовленной к 1 апреля, но Комиссии по ценным бумагам США не до смеха, и Volkswagen, кажется, теперь тоже.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В отношении Volkswagen Комиссия начала расследование. Дело в том, что подобные новости зачастую влияют на стоимость ценных бумаг компаний, и теперь регуляторам предстоит выяснить, как на акциях немецкого автопроизводителя отразилась первоапрельская шутка.

Подробности о расследовании пока незначительны. Как сообщает Der Spiegel, Volkswagen Group of America сотрудничает с властями и получила запрос на предоставление данных от Комиссии по ценным бумагам.

Если на начальном этапе в Volkswagen могли быть довольны своей шуткой, то в конечном итоге затею в компании считают провальной: американские СМИ обвиняют её в введении общественности в заблуждение, и такой ход стал новым ударом по репутации и доверию Volkswagen, которые до сих пор не восстановлены после "дизельгейта".

#Volkswagen