МИД раскритиковал консульскую работу США в России

По ее словам, на протяжении нескольких лет США не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу. Только сделали это сами, а теперь прикрываются некими мерами воздействия со стороны России. "Это неправда", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что Вашингтон уменьшал количество дипломатов именно на консульском направлении. Кроме того, система выдачи виз является архаичной из-за очных собеседований и увеличенных сроков ожидания. Россия продолжает выдавать американским гражданам визы в срок от 7 до 10 дней, несмотря на высылку из США сотрудников российского посольства.

Ранее американское посольство объявило о резком сокращении визового обслуживания россиян. Консульские услуги будут предоставлять только гражданам США и по ограниченному числу неотложных случаев.

Напомним, в середине апреля Вашингтон ввел очередные санкции против России, а также объявил персонами нон грата десять российских дипломатов. Российская сторона зеркально ответила на высылку и анонсировала прекращение деятельности фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам. Кроме того, посольству США запретят принимать персонал из числа граждан России.