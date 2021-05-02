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02.05.2021 21:08
Рубрика: Происшествия

Директора спортшколы поместили под домашний арест после гибели детей в ДТП

Текст: Ирина Белова
Фото: Надежда Колосова/ТАСС Фото: Надежда Колосова/ТАСС
Фото: Надежда Колосова/ТАСС

Ленинский районный суд Ставрополя отправил директора волгоградской спортивной школы олимпийского резерва №2 из-за ДТП, в котором погибли пять воспитанниц, сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости
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Суд не удовлетворил ходатайство о заключении под стражу, освободил в зале суда и принял решение отправить фигуранта под домашний арест до 30 июня.

Как сообщала "РГ", в аварии, которая произошла вечером 30 апреля, погибли пять и пострадали еще девять детей.

Семерых пострадавших, шестерых детей и одного взрослого, эвакуировали в Москву.

Напомним, на 535-м километре автодороги Р-216, соединяющей Ставрополь и Светлоград, столкнулись "КамАЗ" и пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором находились девочки-баскетболистки, ехавшие вместе с сопровождающими из Волгограда в Черкесск.

Сегодня суд на два месяца отправил под арест водителя легковушки, который мог спровоцировать ДТП.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Ставропольский край ЮФО Волгоградская область

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