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03.05.2021 10:44
Рубрика: Общество

В Волгограде простились с погибшими в ДТП спортсменками

Текст: Николай Грищенко

В Волгограде похоронили пятерых девочек, которые погибли во время ДТП на Ставрополье. Единой церемонии прощания с погибшими 13-летними спортсменками не было, так как родные самостоятельно провели траурные церемонии.

Фото: Надежда Колосова/ТАСС
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Все расходы по погребению девочек взяли власти региона. Решением губернатора Андрея Бочарова 3 мая в Волгоградской области объявлен траур и приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры, теле- и радиокомпаниям, расположенным на территории региона, рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Напомним, что 30 апреля в Грачевском районе Ставропольского края микроавтобус, в котором юные баскетболистки ехали на соревнования в Черкесск, попал в ДТП. Пять девочек 2008 и 2009 годов рождения погибли на месте. Еще девять человек получили тяжелые травмы.

Власти региона окажут единовременную материальную помощь: семьям погибших - по миллиону рублей, родителям пострадавших детей - по 200 тысяч. Тем, чьи дети получили более тяжелые травмы, дополнительно перечислят еще по 200 тысяч рублей.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Спровоцировавший смертельное ДТП 37-летний водитель легкового автомобиля взят под стражу.

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