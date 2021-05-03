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Рубрика: Власть

В России назвали условие отказа от выхода из Договора по открытому небу

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что Россия хотела бы продолжить участие в Договоре по открытому небу, но вынуждена выйти из него после аналогичных действий США.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Если Вашингтон вновь начнет участвовать в соглашении, то Москва не станет выходить из Договора по открытому небу, - цитируют Гаврилова "Известия". - У США пока есть месяц на раздумья. Если они решат подтвердить приверженность укреплению доверия и прозрачности в военной области, за нами дело не станет".

Напомним, МИД России 15 января объявил о начале внутригосударственных процедур по выходу из соглашения. В министерстве отметили, что после отказа Соединенных Штатов от участия в договоре "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".

По словам Гаврилова, законопроект о денонсации ДОН вскоре будет представлен правительством президенту, после чего поступит на последовательное рассмотрение в палатах Федерального собрания.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки в марте 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Сейчас в нем участвуют более тридцати стран. Договор разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-участниц соглашения. США в мае прошлого года запустили процедуру выхода из ДОН, завершившуюся 22 ноября.

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