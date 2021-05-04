Сгоревшая в Москве гостиница раньше была банком

Здание московской гостиницы "Вечный зов", где произошел пожар, было переделано из отделения одного из столичных банков. Поэтому в экстренных службах не исключают, что этот фактор также мог оказать негативное влияние на распространение огня, поскольку нормы пожарной безопасности для банков и для соцобъектов разные.

"Ранее там располагалось отделение Сбербанка, затем здание переоборудовали под гостиницу. В коридорах осталось очень много электропроводки, кабелей, которые при возгорании выделили огромное количество дыма. Он, по сути, блокировал пути к эвакуации", - сообщили в правоохранительных органах агентству ТАСС.

Сейчас началось официальное расследование всех обстоятельств трагедии. Из уже выявленных фактов ясно, что отель работает с 12 марта этого года, проверок МЧС по соблюдению требований пожарной безопасности там не проводилось, кто давал разрешение на ввод в эксплуатацию здания, пока не известно, но точно, что это было сделано с нарушениями, поскольку там не сработало ничего из того, что должно было быть по нормам пожарной безопасности.

"Кроме того, еще одним грубым нарушением стало отсутствие запасных эвакуационных выходов", - сказал собеседник агентства.

Пока нет единого мнения по количеству погибших. В прокуратуре говорят об одном погибшем, а в экстренных и медицинских службах сообщают, что погибли два человека.