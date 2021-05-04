В каких случаях бесполезно вызывать аварийного комиссара

К аварийным комиссарам у водителей отношение неоднозначное: кто-то считает, что они облегчают ситуацию на дорогах, кто-то предпочитает не связываться с ними. Есть случаи, когда эти посредники между страховыми компаниями и автовладельцами действительно незаменимы, но нередко возникают ситуации, когда вызывать их просто бесполезно.

Важно помнить, что правовой статус аварийного комиссара в России никак не определен, пояснил "РГ" автоюрист Дмитрий Вахрин, должностным лицом аварком не является, поэтому рынок их услуг - отчасти полутеневой.

Чаще всего участники ДТП находят аварийных комиссаров по объявлениям в интернете. Однако даже наличие красивого сайта с отзывами не гарантирует, что все пройдет гладко.

Неквалифицированный аварком может не только не решить ряд проблем, но и добавить новой головной боли. Зачастую комиссары мониторят карту ДТП, которую составляют сами участники дорожного движения, и приезжают на место сами, предлагая свои услуги.

Наибольший шанс получить качественную услугу - вызвать аваркома от страховой компании. Зачастую клиенты покупают эту опцию, оформляя полис ОСАГО или КАСКО, в качестве дополнительной услуги. "Не секрет, что во многих страховых компаниях могут отказать в выплате по достаточно надуманному поводу, придравшись к мелочам в оформлении извещения о дорожно-транспортном происшествии (европротокола). Важно следить за тем, что пишет комиссар в документе. Особенно если авария произошла на трассе, участники разъедутся потом по разным концам страны, уточнять что-то будет проблематично", - рассказал автоюрист.

В ряде регионов функционал аварийных комиссаров отличается. Где-то они ограничиваются помощью в составлении европротоколов. Где-то помогают зафиксировать ущерб, составить схему ДТП для того, чтобы участники аварии приехали в ГИБДД с уже готовыми документами, а не ждали сотрудников полиции на месте аварии, затрудняя дорожное движение.

Есть несколько ситуаций, когда вызывать аварийных комиссаров бесполезно. Во-первых, если в ДТП есть пострадавшие, которым нужна помощь медиков, или погибшие. Такие аварии должны оформлять только сотрудники полиции.

Второй случай - когда один из участников ДТП явно пьян, находится под воздействием наркотиков, или есть подозрение на это. В-третьих, не следует обращаться к аваркомам, если один из участников аварии скрылся с места происшествия.

Четвертый случай - это ДТП, случившееся из-за дефектов проезжей части, ненормативного состояния дорог. Например, автомобиль угодил в яму. Или на проезжей части не был убран снег. В таких случаях, если водитель хочет взыскать ущерб, нужно будет составить акт выявленных недостатков. Заполнять этот документ должен сотрудник ГИБДД.

Еще один схожий вариант - это авария из-за наезда на препятствие. "В некоторых регионах лояльно относятся к тому, чтобы такие ДТП оформляли аварийные комиссары. Но лучше, чтобы приехал сотрудник полиции", - предупреждает Дмитрий Вахрин.

В том случае, если участники ДТП разошлись во мнениях относительно обстоятельств аварии, лучше не рисковать и дождаться сотрудника ГИБДД. Есть ситуации, когда водители расходятся не в обстоятельствах аварии, а в их оценке. Теоретически здесь можно вызвать аварийного комиссара, но нужно очень хорошо знать ПДД, чтобы быть уверенными в том, из каких обстоятельств следует вина водителя, а какие являются второстепенными.