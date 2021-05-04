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Вышел новый тизер "Круэллы" с Эммой Стоун

Новости
    04.05.2021, 13:30
Текст:   Олег Усков

Приквел-спинофф серии "101 далматинец" "Круэлла" обзавелся новым тизером. Главную роль там, напомним, сыграла Эмма Стоун, - вот она памятно вышагивает как раз, в процессе вызревая и ожесточаясь. И далее достигая немалого триумфа.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Ролик помещен на YouTube-канал проекта.

Действие развернуто в Лондоне 70-х, где как раз поднимает голову панк-культура.

Постановщик - Крэйг Гиллесли ("Тоня против всех").

В остальных ролях: Марк Стронг, Эмма Томпсон, Пол Уолтер Хаузер ("Кобра Кай"), Эмили Бичем ("28 недель спустя"), Джоэль Фрай ("Игра престолов"), Кирби Хауэлл-Баптист ("Убивая Еву") и Джэми Деметриу ("Дрянь", "Чудотворцы").

Российская премьера - 3 июня.

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