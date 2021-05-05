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05.05.2021 18:00
Рубрика: Легковые авто

Arkana справился с "лосиным тестом". Эксперты назвали кроссовер лучшим

Текст: Константин Руссов
Фото: www.km77.com Фото: www.km77.com
Фото: www.km77.com

На тест испанскому изданию km77.com попал новый Renault Arkana. Кроссовер сумел показать достойный результат в "лосином тесте": максимальная скорость, при которой удалось не сбить ни одного конуса при резком маневрировании, составила 77 км/ч.

Фото: Пресс-служба Renault.
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На 77 км/ч провели первый заезд, и он по иронии, стал лучшим для Renault Arkana: эксперты похвалили работу подвески, реакцию на руле, работу электронных помощников, которые не останавливали машину слишком резко.

Кузов кросс-купе показал "умеренный крен", а оторвавшееся заднее правое колесо не доставило проблем для контроля за автомобилем.

"В целом, Renault Arkana - один из кроссоверов в своей категории, который получает наш приз зрительских симпатий в этом году", - резюмировали в обзоре km77.com.

Отметим, что европейский Renault Arkana значительно отличается от российского, прежде всего, платформой: наше кросс-купе создано на модифицированной версии архитектуры B0, а "европеец" - на модульной CMF-B.

Напомним, в прошлый раз km77.com тестировали кросс-хэтч Dacia Sandero Stepway.

#Renault