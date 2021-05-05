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05.05.2021 10:00
Рубрика: Легковые авто

Dacia тестирует будущий новый Lada Largus

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autoweek.nl Фото: www.autoweek.nl
Фото: www.autoweek.nl

Марка Dacia продолжает испытания нового Logan MCV, первое поколение которого стало в конечном итоге Lada Largus. На этот раз универсал засняли на климатических тестах.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Автомобиль по-прежнему имеет большое количество камуфляжа, который не позволяет рассмотреть особенности дизайна, за исключением двух аспектов: взмывающую к задней стойке подоконную линию и нераспашную пятую дверь, которой Logan MCV лишился в актуальном, втором поколении.

Разумеется, что новый Logan MCV, как и третье поколение Logan и Sandero, создан на платформе CMF-B. Предполагается, что универсал вернётся к концепции первого Logan MCV: он имел увеличенную по сравнению с Logan колёсную базу и третий ряд сидений. Во втором же поколении, напомним, Logan MCV лишился этих особенностей.

Таким образом, в прошлый раз "шпионам" попался не Grand Duster, а новый Logan MCV. Теперь в этом нет никаких сомнений.

Напомним, что Dacia и Lada с января 2021 года представляют собой бизнес-единицу Renault Group, и все будущие модели марок создаются на платформе CMF-B, поэтому не исключено, что новый Logan MCV когда-то трансформируется в all-new Lada Largus.

Фото: www.autoweek.nl
Фото: www.autoweek.nl
#Lada #Renault